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Что известно об обысках ФСБ в офисах IT-гигантов «Крок» и «Ланит»

ФСБ провела обыски в IT-компаниях «Крок» и «Ланит»
В IT-компаниях «Крок» и «Ланит» прошли обыски. Силовики изъяли документацию, связанную с разработкой информационной системы судов общей юрисдикции Москвы, рассказали источники РБК
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В московских офисах двух IT-компаний — «Крок» и «Ланит» — утром в четверг, 20 марта, прошли обыски, сообщили несколько источников РБК на IT-рынке. По словам одного из них, ФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий изъяла документацию, связанную с разработкой комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ) Москвы, а также смартфоны сотрудников.

По информации еще двух собеседников РБК в IT-отрасли, обыски были связаны с завышенной стоимостью контрактов на разработку КИС СОЮ и ее подсистем.

Источник, знакомый с материалами дела, рассказал РБК, что следственные действия связаны с уголовным делом по факту хищения при поставках в 2014 году компьютерного и программного обеспечения для судебного департамента. «Часть этого оборудования до сих пор используется в российских судах», — отметил собеседник. Другие детали по делу он не раскрыл.

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Бизнес
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Источник РБК, близкий к «Кроку», подтвердил факт обысков и то, что они связаны с разработкой КИС СОЮ. Он подчеркнул, что договоры, которые изъяла ФСБ, ранее были проверены Счетной палатой, Казначейством и Следственным комитетом, нарушений по ним выявлено не было.

Представитель «Крока» уточнил, что компания продолжает свою деятельность в штатном режиме и полностью выполняет все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками. «Все бизнес-процессы, включая поддержку клиентов, функционируют в рамках установленных регламентов и осуществляются без перебоев. Реализация проектов ведется в рамках договорных обязательств. Все информационные ресурсы и каналы доступны для коммуникаций и обсуждения новых проектов», — добавил он.

Представитель «Ланита» подтвердил, что компания предоставила правоохранительным органам документы для последующей проверки «по одному из проектов прошлых лет». «Со своей стороны мы всегда готовы предоставлять все требуемые материалы и открыты для проверок. В настоящее время компания работает в обычном режиме, мы продолжаем выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками», сообщил он.

РБК направил запрос в ФСБ, МВД, Росгвардию.

Чем известны IT-компании

«Крок» был создан в 1992 году. Оказывает услуги в области системной интеграции, управляемых облачных b2b-сервисов и аутсорсинга центров обработки данных. В 2022 году издание CNews определило компанию как самого крупного российского поставщика технологий в производственной сфере. Выручка основного юрлица «Крок» — ЗАО «Крок инкорпорейтед» — в 2023 году составила 22,1 млрд руб., чистая прибыль — 679,7 млн руб.

«Ланит» — многопрофильная группа IT-компаний, одна из крупнейших в России и СНГ. Оказывает услуги в системной интеграции, дистрибуции, консалтинга, разработки инженерных систем и софта, IT-аутсорсинга и обучения. Ее клиенты — «Почта России», «Группа ЛСР», Государственный Эрмитаж и др. Выручка компании в 2023 году составила 11,7 млрд руб., чистая прибыль — 151,4 млн руб. Ее основатель — Георгий Генс, скончался в 2018 году, после чего в права наследования вступил его сын Филипп Генс.

Что такое КИС СОЮ

Комплексная информационная система судов общей юрисдикции Москвы — это система электронного правосудия, с помощью которой можно через интернет подавать иск, читать документы и решения судов, а также просматривать онлайн-трансляции и видеозаписи заседаний. Ее внедрение в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы началось в ноябре 2015 года. Ее разработчиком был назначен «Крок». Бюджет на проект — $40,8 млн — выделил Международный банк реконструкции и развития в рамках проекта поддержки судебной реформы.

В рамках КИС СОЮ была создана подсистема «Мероприятие», которая дала возможность записывать и транслировать судебные заседания и другие события: семинары, пресс-конференции, собрания судей. Созданием этой подсистемы также занимался «Крок». Эта же компания разработала еще одну подсистему КИС СОЮ под названием «Ведомство» (используется для электронного документооборота в различных ведомствах).

«Ланит», по словам одного из источников РБК в IT-отрасли, разрабатывал одну из подсистем КИС СОЮ.

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Замминистра цифрового развития Вологодской области Ахметжан Махмутов указал, что КИС СОЮ — не просто IT-система, а элемент национальной безопасности, где ошибки подрядчиков могут парализовать работу судов или стать инструментом внешнего вмешательства. «Обыски отражают общий тренд: государство ужесточает контроль над стратегическими цифровыми проектами, сочетая аудит финансовой дисциплины с проверкой киберустойчивости. Для рынка это сигнал о том, что работа с госзаказами требует не только технической экспертизы, но и безупречного соблюдения «правил игры» в условиях повышенных рисков», — рассуждает Махмутов.

В октябре 2024 года произошел масштабный сбой в Государственной автоматизированной системе (ГАС) «Правосудие», из-за чего временно были недоступны сайты федеральных арбитражных судов на домене arbitr.ru, мировых судей (msudrf.ru), судебного департамента при Верховном cуде, личные кабинеты судей и другие сервисы. Но сразу несколько собеседников РБК указывают, что ГАС «Правосудие» и КИС СОЮ технически никак не связаны между собой.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров указывает на то, что даже если уголовное дело не возбуждается, проведение проверки может привести к серьезным репутационным и финансовым последствиям. «Государственные заказчики и партнеры, обеспокоенные возможными рисками, могут отказаться от дальнейшего сотрудничества. Обнаружение нарушений в ходе проверки грозит компании штрафами, судебными разбирательствами или прекращением действующих соглашений. Кроме того, затяжные контрольные мероприятия способны нарушить текущую работу организации, а публикация негативной информации в СМИ — спровоцировать падение ее рыночной стоимости. Даже при полном отсутствии нарушений такая компания, как «Крок», рискует столкнуться с повышенным вниманием регуляторов к своим будущим инициативам», — рассуждает Бедеров.

РБК направил запрос в Мосгорсуд.

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Екатерина Шокурова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Крок ГК "Ланит" обыски ФСБ
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