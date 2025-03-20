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Бизнес ,  
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ФСБ провела обыски во втором российском IT-гиганте за день

ФСБ провела обыски в IT-компании «Ланит»
Сотрудники ФСБ изъяли в «Ланит» документацию, связанной с разработкой информационной системы судов общей юрисдикции Москвы, рассказал источник РБК. Этим же утром обыски прошли в IT-компании КРОК

ФСБ провела обыски во втором российском IT-гиганте за день
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ФСБ утром 20 марта провела обыски в IT-компании «Ланит», рассказали два источника РБК на IT-рынке.

По словам одного из них, обыски связаны с разработкой комплексной информационной системы судов общей юрисдикции Москвы (КИС СОЮ), в которой «Ланит» принимала участие. Он уточнил, что ФСБ изъяла документы, связанные с разработкой судебной системы.

РБК направил запрос в «Ланит».

«Ланит» — многопрофильная группа IT-компаний, одна из крупнейших в России и СНГ. Компания оказывает услуги в системной интеграции, дистрибуции, консалтинге, разработке инженерных систем и ПО, IT-аутсорсинге и обучении. Ее клиенты — «Почта России», «Группа ЛСР», «Государственный Эрмитаж» и др. Среди бизнес-направлений «Ланита»: заказная разработка ПО, обслуживание инфраструктуры, системная интеграция, дистрибуция и другие.

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Бизнес
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Аналогичные обыски утром также прошли в IT-компании «Крок», которая является подрядчиком КИС СОЮ. Как пояснял источник РБК, близкий в компании, ФСБ и Росгвардия проверяют всех, кто имеет отношение к разработке этой системы.

«Все бизнес-процессы, включая поддержку клиентов, функционируют в рамках установленных регламентов и осуществляются без перебоев. Реализация проектов ведется в рамках договорных обязательств. Все информационные ресурсы и каналы доступны для коммуникаций и обсуждения новых проектов», — прокомментировали произошедшее в КРОК.

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Теги
Екатерина Шокурова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ФСБ «Ланит» ГК "Ланит" обыски IT
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