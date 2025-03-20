Силовики пришли с обысками в одну из крупнейших IТ-компаний России

«Крок» находится в числе лидеров рейтингов среди IТ-компаний, занимающихся консалтингом и кастомизацией ПО в России. В компании данные об обысках не стали подтверждать или опровергать

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В московском офисе IТ-компании «Крок» проходят обыски, сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах и РЕН ТВ.

«Правоохранительные органы в четверг утром приехали в офис компании «Крок», проводятся обыски, изучается интересующая документация», — рассказал собеседник госагентства.

«Крок» не подтвердила и не опровергла информацию об обысках. Компания рассказала РБК, что «продолжает свою деятельность в штатном режиме и полностью выполняет все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками».

«Все бизнес-процессы, включая поддержку клиентов, функционируют в рамках установленных регламентов и осуществляются без перебоев. Реализация проектов ведется в рамках договорных обязательств. Все информационные ресурсы и каналы доступны для коммуникаций и обсуждения новых проектов», — сказано в сообщении.

Обыски связаны с обеспечением инфраструктуры для Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ), сообщил источник РБК на IT-рынке. По его словам, ФСБ проверяет, законно ли потрачены государственные деньги, выделенные на развитие этой системы. Собеседник РБК уточнил, что уголовное дело в отношении «Крок» не заведено, а обыски могут проходить и в других компаниях, которые обеспечивают инфраструктуру для КИС СОЮ. Ещё один источник РБК на ИБ-рынке говорит, что это «штатная проверка», компания работает в прежнем режиме.

Сайт «Крока» сейчас недоступен, на нем сказано: «Мы работаем над сайтом. «Крок» скоро вернется, но если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами через социальные сети».

В пресс-службу ГУ МВД России по Москве информация об обысках не поступала. РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК России по Москве, в пресс-службу управления Росгвардии по Москве.

В 2020 году «Крок» находилась на втором месте среди крупнейших игроков рынка IТ-услуг в России по данным консалтинговой компании IDC (учитывались компании, которые занимаются системной интеграцией, консалтингом и кастомизацией ПО, установкой и поддержкой ПО, разработкой заказного ПО, обслуживанием сетевого оборудования и пр.). В 2022 CNews определил ее как самого крупного российского поставщика технологий в производственной сфере.

В 2022 году основатель и глава «Крока» Борис Бобровников продал контрольный пакет акций топ-менеджерам. В 2023 году выручка компании составила 32,47 млрд руб., прибыль — 679,67 млн руб.