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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Apple представила обновленные наушники AirPods
Беспроводные наушники получили беспроводную же зарядку, кроме того, в Apple утверждают, что AirPods смогут работать без подзарядки до пяти часов подряд
Фото: Apple

Корпорация Apple презентовала новую модель беспроводных наушников AirPods. По данным на сайте компании, у футляра наушников появилась функция беспроводной зарядки, кроме того, выросло время использования их во время разговора без подзарядки.

Обновления были сделаны благодаря новому чипу H1, разработанному специально для наушников. Это позволило сделать беспроводное соединение с устройствами более стабильными и ускорить передачу данных. Также компания обещает, что AirPods будут работать до 5 часов от аккумулятора без подзарядки и более 24 часов с подзарядкой через футляр. Сам футляр получил возможность беспроводной зарядки стандарта Qi, сохранилась возможность заряжать его через разъем Lightning.

Также Apple обновила функцию активации голосового помощника, теперь он будет включаться по голосовой команде «Привет, Siri», в предыдущей модели пользователю для этого нужно было нажать на наушники.

AirPods второго поколения поступят в продажу со следующей недели и будут стоить около 17 тыс. руб. с футляром, поддерживающим беспроводную зарядку, и примерно 13,5 тыс. руб. — с обычным футляром. Футляр с беспроводной зарядкой можно купить отдельно за 6590 руб., с наушниками первого поколения он также совместим.

Это уже второе обновление в линейке устройств Apple за последние три дня, в понедельник, 18 марта, компания представила новые планшеты iPad Air и iPad mini.

Конкурент Apple — компания Samsung — в феврале выпустила аналог AirPods — обновленные наушники Galaxy Buds, над которыми работали инженеры австрийского производителя аудиоэлектроники AKG. Эти наушники стоимостью около 10 тыс. руб. получили функцию беспроводной зарядки от нового же смартфона компании — Galaxy S10. Устройство позволяет слушать музыку 6 часов подряд или совершать голосовые вызовы на протяжении 5 часов.​

В первой половине 2018 года объем продаж наушников в России в штучном выражении вырос на 5%, в денежном выражении — на 44% (в сравнении с аналогичным периодом 2017 года): россияне купили более 8,5 млн наушников на общую сумму почти 9 млрд руб. Такие данные приводила объединенная компания «Связного» и «Евросети», связывая рост рынка с выпуском на тот момент первой версии AirPods. Также на рынок повлиял в целом рост спроса на беспроводные наушники и Bluetooth-гарнитуры.

В сегменте проводных наушников лидером была американская компания JBL, за тот период она увеличила свою долю на российском рынке с 8,2 до 18,5%.

В январе Apple сократила прогноз по выручке, сделав это впервые с тех пор, как компанию возглавил Тим Кук. Предупреждение о пересмотре прогноза по выручке касалось первого финансового квартала 2019 года. Новый прогноз составил $84 млрд, изначальный — от $89 млрд до $93 млрд. Замедление экономического роста в компании объяснили торговыми войнами в США и проблемами с продажами iPhone на развивающихся рынках, в первую очередь в Китае.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Apple
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Apple представила новые iPad Air и iPad mini
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