Apple представила обновленные наушники AirPods

Беспроводные наушники получили беспроводную же зарядку, кроме того, в Apple утверждают, что AirPods смогут работать без подзарядки до пяти часов подряд

Фото: Apple

Корпорация Apple презентовала новую модель беспроводных наушников AirPods. По данным на сайте компании, у футляра наушников появилась функция беспроводной зарядки, кроме того, выросло время использования их во время разговора без подзарядки.

Обновления были сделаны благодаря новому чипу H1, разработанному специально для наушников. Это позволило сделать беспроводное соединение с устройствами более стабильными и ускорить передачу данных. Также компания обещает, что AirPods будут работать до 5 часов от аккумулятора без подзарядки и более 24 часов с подзарядкой через футляр. Сам футляр получил возможность беспроводной зарядки стандарта Qi, сохранилась возможность заряжать его через разъем Lightning.

Также Apple обновила функцию активации голосового помощника, теперь он будет включаться по голосовой команде «Привет, Siri», в предыдущей модели пользователю для этого нужно было нажать на наушники.

AirPods второго поколения поступят в продажу со следующей недели и будут стоить около 17 тыс. руб. с футляром, поддерживающим беспроводную зарядку, и примерно 13,5 тыс. руб. — с обычным футляром. Футляр с беспроводной зарядкой можно купить отдельно за 6590 руб., с наушниками первого поколения он также совместим.

Это уже второе обновление в линейке устройств Apple за последние три дня, в понедельник, 18 марта, компания представила новые планшеты iPad Air и iPad mini.