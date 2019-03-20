В «Азбуке вкуса» во второй раз с 2018 года сменили президента

В «Азбуке вкуса» во второй раз с 2018 года сменили президента

Президентом компании «Азбука вкуса» стал Денис Сологуб. На этой должности он сменил Вадима Долгова, который решил перейти в другую компанию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе сети.

«Мне посчастливилось стоять у истоков компании «Азбука вкуса». Сейчас, после того как компания прошла период трансформации, у нас есть четкая стратегия развития», — сказал новый президент.

Сологуб начал работать в «Азбуке вкуса» в 2001 году в качестве специалиста по внедрению планирования ресурсов предприятия (ERP). В 2002 году он стал директором по информационным технологиям, а в 2012 году его назначили на должность директора по инновациям.

В 2016 году Сологуба назначили исполнительным директором сети, а в 2018 году — старшим вице-президентом по корпоративным функциям.