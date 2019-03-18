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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,2%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Apple представила новые iPad Air и iPad mini
Apple объявила об обновлении своей линейки планшетов. Она пополнилась новыми устройствами iPad Air и iPad mini с поддержкой стилусов Apple Pencil первого поколения. Стоимость гаджетов составляет от $399 до $629
Фото: apple.com

Apple в понедельник, 18 марта, представила в своей штаб-квартире в Купертино, штате Калифорния, новые iPad Air и iPad mini. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Оба новых гаджета поддерживают стилус Apple Pencil первого поколения.

Планшет iPad Air, согласно релизу, будет выпускаться в обновленном дизайне — ультратонком корпусе с 10,5-дюймовым дисплеем и чипом Apple A12 Bionic. Последний, как указали в компании, обеспечит повышение производительности гаджета на 70% и в два раза увеличит его графические возможности. Также улучшенный дисплей Retina с технологией True Tone (изменяет температуру экрана в зависимости от внешней освещенности), которым будет оснащен новый iPad Air, будет увеличен почти на 20%, рассказали в Apple.

iPad mini, как отмечается в релизе, в свою очередь сохранит 7,9-дюймовый экран, но будет оснащен такой же, как и новый планшет Air, системой A12 (в нее входит 64-битный 6-ядерный ARM-микропроцессор). Также планшет будет оборудован дисплеем Retina с True Tone, который обеспечит «самую высокую плотность пикселей во всей линейке iPad», подчеркнули в пресс-службе. «Благодаря поддержке Apple Pencil первого поколения новый iPad mini — это идеальный блокнот, который можно взять с собой, чтобы делать наброски и записывать мысли на ходу», — отметили в компании.

iPad Air производитель предложит в двух вариантах — с памятью объемом 64 Гб и 256 Гб. Аналогичные модели будут представлены среди новых iPad mini. Цвет корпуса планшетов можно выбрать, они доступны в золотистом, серебристом и «космическом сером» вариантах.

Модель iPad mini с 64 Гб памяти обойдется покупателям в $399. В конфигурации Wi-Fi + Cellular (поддерживает помимо стандартной сети Wi-Fi 3G и 4G) — $529. Стоимость новых iPad Air стартует с $499, цена модели Wi-Fi + Cellular будет равняться $629.

Заказать новые гаджеты покупатели из Австралии, Канады, Финляндии, Люксембурга, Новой Зеландии, ОАЭ, Великобритании, США и стран ЕС уже могут на официальном сайте Apple и в приложении Apple Store. В других странах, в том числе в России, новые гаджеты будут доступны для заказа​ начиная со следующей недели.

Также, как отмечается в релизе, отдельно покупатели могут приобрести стилус Apple Pencil первого поколения ($99) и смарт-клавиатуру для 10,5-дюймового iPad Air ($159). 

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Apple, iPad
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