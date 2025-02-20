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Технологии и медиа ,  
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Эксклюзив

Суд ввел процедуру банкротства в отношении экс-главы «Телеспорта»

В отношении Петра Макаренко — основателя и бывшего акционера «Телеспорта», через который реализовывались права на показ Олимпиады в России, — введена процедура банкротства. Сам Макаренко также проходит по делу о мошенничестве
Петр Макаренко
Петр Макаренко (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Арбитражный суд Московской области ввел процедуру банкротства в отношении основателя и бывшего владельца оператора спортивных трансляций «Телеспорт» Петра Макаренко, передает корреспондент РБК из зала суда.

Суд признал обоснованным соответствующее заявление «Телеспорта». В отношении долга Макаренко введена реструктуризация задолженности. Требования АО «Телеспорт Груп» в размере 1,7 млрд руб. включены в третью очередь реестра требований кредиторов.

Изначально «Телеспорт» настаивал на реализации имущества Макаренко, а реструктуризацию долга предлагала сторона медиаменеджера, ссылаясь на наличие у него имущества и доходов от двух юрлиц. Как сообщил представитель «Телеспорта» в суде, все имущество Макаренко оценивается в 117 млн руб. Это составляет всего 6,8% от требований кредиторов, соответственно, оно не может повлиять на погашение долга при реструктуризации. Кроме того, жилой дом Макаренко, по словам представителя «Телеспорта», находится в залоге у кредитной организации (какой именно — не уточняется). На одном из предыдущих заседаний по делу также уточнялось, что в залоге находится и земельный участок Макаренко, и даже если сдавать его недвижимость в аренду, на погашение задолженности понадобится 300 лет.

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Пётр&nbsp;Макаренко

Чем известен «Телеспорт»

Компания «Телеспорт» — один из российских операторов спортивных трансляций. Ее роль в основном заключается в посредничестве при приобретении российскими вещателями прав на показ крупных международных турниров у зарубежных правообладателей, например, Олимпийских игр и чемпионата Европы по футболу. Из-за Евро-2024 с «Телеспортом» ранее судился онлайн-кинотеатр Okko. Поводом стал показ квалификационных матчей турнира на канале «Матч ТВ», несмотря на покупку онлайн-кинотеатром у «Телеспорта» прав на условии эксклюзива.

«Телеспорт» обратился в суд с иском о банкротстве своего основателя и бывшего акционера Петра Макаренко в сентябре 2024 года. Как сообщал РБК нынешний акционер «Телеспорта», владелец и глава онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин, право подать такое заявление у компании возникло после того, как суд исключил Макаренко из состава акционеров «Телеспорта», где тому принадлежали 99%, и взыскал с него 1,8 млрд руб. убытков в пользу «Телеспорта». Заседание по тому делу проходило в закрытом режиме. Но источник РБК, знакомый с деталями разбирательства, утверждал, что 800 млн руб. из этой суммы — это невозвратные займы, выданные Макаренко со счетов «Телеспорта» самому себе, еще 1 млрд руб. был выведен на уже банкротящуюся компанию «2Медиа2», также связанную с Макаренко.

Макаренко уже не является акционером «Телеспорта» не только по решению суда, но и в результате подписанного ранее опциона, по которому в случае наступления определенных обстоятельств доля в компании переходит Шишкину. Одним из таких обстоятельств стала потеря «Телеспортом» прав на показ испанской «Ла Лиги».

Сам Макаренко с весны прошлого года находится под домашним арестом. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В правоохранительные органы с заявлением обратился «Сбер», настаивавший, что «Телеспорт» причинил банку ущерб в размере более 5,7 млрд руб. Причиной стал займ, выданный на покупку спортивных трансляций.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Телеспорт банкротство физлиц Петр Макаренко Арбитражный суд
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