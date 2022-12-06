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Бизнес ,  
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Reuters узнал о расследовании в отношении компании Маска из-за животных

Компанию Маска Neuralink проверят из-за жалоб работников на жестокое обращение с животными
Сотрудники Neuralink, которая разрабатывает чип для связи мозга с компьютером, пожаловались на неоправданно жестокое обращение с животными, на которых ставят эксперименты. Федеральные власти США ведут расследование, узнал Reuters
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

В США ведут расследование о жестоком обращении с животными в отношении компании Илона Маска Neuralink, которая занимается разработкой вживляемых в мозг чипов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы и свои источники, знакомые с расследованием и работой компании.

Расследование было инициировано федеральным прокурором, его ведет генеральный инспектор Министерства сельского хозяйства США, рассказали два источника агентства. Ведомству предстоит выяснить, нарушает ли компания положения закона о защите животных, который регулирует то, как исследователи обращаются с животными и проводят эксперименты с их участием.

Поводом для проверки деятельности компании стали жалобы персонала компании. По данным Reuters, сотрудники компании считают, что испытания на животных проводятся в спешке, что приводит к их страданиям и смертям.

В распоряжении Reuters оказались десятки документов Neuralink, в том числе аудиозаписи, электронные письма, презентации и отчеты, также агентство поговорило с более чем 20 действующими и бывшими сотрудниками компании, которые рассказали о том, что неудачные тесты приходилось повторять, что увеличивало количество тестируемых и умерщвляемых в ходе экспериментов животных.

Агентство пишет, что всего в ходе экспериментов с 2018 года убиты примерно 1,5 тыс. животных, включая овец, свиней и обезьян. В материале отмечается, что сами по себе эти данные не говорят о том, что Neuralink что-либо нарушает, — многие компании используют животных в исследованиях и по окончании испытаний их убивают.

Илон Маск и другие топ-менеджеры Neuralink не ответили на просьбу Reuters прокомментировать ситуацию.

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Neuralink Corp разрабатывает мозговой имплантат, который будет способен связать мозг с компьютером. Рассказывая о возможностях, которые разработка компании в перспективе может дать человеку, Маск упоминал возможность управлять компьютерами или другими гаджетами для парализованных людей, восстановление двигательных функций парализованных конечностей, а также потенциальное лечение неврологических заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера, деменции и др.

В апреле 2021-го компания показала видеоролик с макакой Пейджер, которой вживили чип. Благодаря устройству она смогла играть в видеоигры, контролируя свои действия с помощью вживленных в ее мозг нейронных нитей. Еще раньше, в августе 2020 года, специалисты Neuralink успешно имплантировали в мозг двух свиней беспроводную версию нейроинтерфейса и затем извлекли ее без вреда для животных, рассказывал Маск.

В начале декабря Маск заявил, что в ближайшие шесть месяцев Neuralink приступит к тестированию вживляемого устройства, которое получило название Link, на людях.

По словам миллиардера, проекту потребуется еще полгода, чтобы оформить требуемые надзорными органами документы. «Мы хотим быть предельно острожными и уверенными, что это устройство будет хорошо работать, прежде чем внедрим его в человека», — отметил Маск.

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Илон Маск расследование
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