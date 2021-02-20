Рогозин отчитался Путину об успехах «Роскосмоса»

Глава «Роскосмоса» сообщил президенту о выполнении гособоронзаказа на 100%, а также анонсировал запуск первого российского радиолокационного спутника и заявил о возобновлении исследования Луны впервые за 45 лет

Владимир Путин и Дмитрий Рогозин (Фото: kremlin.ru)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил об успехах в космической сфере. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

По его словам, в прошлом году госкомпания смогла полностью выполнить гособоронзаказ. «У нас кассовое исполнение — 94%, гособоронзаказ выполнен на 100%. И идет, в общем, поступательное сокращение просроченной дебиторской задолженности», — сказал он.

Как отметил Рогозин, «Роскосмос» в целом по выручке остался на уровне 2019 года, при этом резко увеличилась выручка по диверсификации, а также практически в два раза, до 12 млрд руб., увеличились поставки энергооборудования, которое производится на предприятиях корпорации. «То есть мы не продаем излишки производства, мы перепрофилируем, как вы нам поручали, это производство», — пояснил он.

Говоря о перспективах российской лунной программы, Рогозин сообщил о запланированных «очень важных пусках». «Впервые за 45 лет мы возобновляем исследование Луны. В октябре с Восточного улетит «Луна-25», первый посадочный аппарат. А дальше, как вы знаете, мы пойдем, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа», — рассказал глава госкорпорации.