NASA потеряло связь с марсианским вертолетом Ingenuity во время 72-го полета

Вертолет Ingenuity выполнял свой 72-й полет. NASA не впервые теряет связь с аппаратом — в мае 2023 года специалисты в течение шести дней не получали его сигналы, которые ретранслирует марсоход Perseverance

Фото: NASA / Getty Images

Космический беспилотный вертолет Ingenuity потерял связь с Землей во время последнего полета на Марс, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

18 января аппарат выполнял 72-й по счету полет. «Данные, которые Ingenuity передал марсоходу Perseverance (который выступает в роли ретранслятора между вертолетом и Землей), показывают, что он успешно поднялся на заданную высоту 40 футов (12 метров)», — говорится в сообщении.

Однако во время посадки связь между вертолетом и марсоходом прервалась, и специалисты перестали получать сигналы Ingenuity. Сейчас NASA пытается восстановить связь.

Ingenuity вместе с Perseverance были доставлены на Марс в феврале 2021 года. Ровер Perseverance занимается сбором образцов почвы и горных пород, которые позднее будут возвращены на Землю в рамках миссии Mars Sample Return, Ingenuity выполняет полеты и изучает трассы, намеченные для марсохода. Изначально было запланировано всего пять полетов, первый состоялся в апреле 2021 года.

NASA теряло связь с вертолетом и ранее, например, в мае прошлого года, когда аппарат выполнял 49-й полет, контакта с ним не было шесть дней.