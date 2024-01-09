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NASA на год отложило высадку на Луну

NASA отложило на год миссии по облету и высадке на Луну Artemis II и Artemis III
В ходе подготовки к миссии Artemis II (облет Луны на корабле с экипажем из четырех человек) была выявлена проблема с компонентом системы, отвечающей за вентиляцию воздуха и контроль температуры, заявили в NASA
Фото: Sean Gardner / Getty Images
Фото: Sean Gardner / Getty Images

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США отложило выполнение миссий по облету и высадке на Луне Artemis II и Artemis III на 2025 и 2026 гг. соответственно, говорится в сообщении управления.

График скорректирован для решения проблем, связанных с подготовкой к миссии. Руководитель NASA Билл Нельсон пояснил, что основным причиной стало стремление обеспечить безопасность экипажа в ходе этапа Artemis II.

«В ходе тестирования компонентов, необходимых для обеспечения безопасности экипажа и успеха миссии, были выявлены проблемы, для устранения которых требуется дополнительное время. Команды устраняют проблему с батареей и с компонентом системы, отвечающей за вентиляцию воздуха и контроль температуры», — отмечается в сообщении NASA.

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Технологии и медиа
Фото:«Роскосмос»

Artemis — космическая программа NASA, нацеленная на проведение долгосрочных научных исследований на Луне и подготовку к экспедиции на Марс.

Этап Artemis I был успешно выполнен в 2022 году, когда космический корабль Orion в августе был запущен к спутнику Земли, облетел его и в ноябре приводнился в Тихом океане. Artemis II предусматривал облет Луны уже с экипажем из четырех человек в конце 2024 года. На конец 2025-го планировалась миссия Artemis III с первой высадкой космонавтов у южного полюса Луны.

Материал дополняется.

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