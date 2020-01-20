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Технологии и медиа ,  
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В России предложили создать аналог GitHub за ₽2 млрд на случай отключения

Более 2 млрд руб. в федеральном проекте «Искусственный интеллект» предложено выделить на создание хранилища открытого кода. Расходы должны оправдаться в случае отключения России от принадлежащего Microsoft хранилища GitHub
Фото: Ted S. Warren / AP

Министерство экономического развития (МЭР) предложило выделить 2,1 млрд руб. на создание в России аналога американского сервиса GitHub, предназначенного для хостинга ИT-проектов, хранения программ с открытым исходным кодом и их совместной разработки. В 2018 году Microsoft потратила на покупку GitHub $7,5 млрд, но в МЭР опасаются, что в случае нового ужесточения санкций российским разработчикам доступ к сервису могут отключить, сообщает «Коммерсантъ».

В связи с этим в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» предлагается уже в 2021 году создать российский аналог GitHub, скопировав в него наиболее востребованные программы из открытых источников за границей.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что смысл в идее Минэкономразвития с учетом «минимальных затрат» на ее реализацию есть, так как подстраховка на случай внезапного отключения действительно не помешает. Однако по-настоящему ценным проект может стать в том случае, если будет не только хранилищем кода, но местом совместной работы программистов. А вот с этим, по мнению экспертов, могут возникнуть трудности.

Объясняя летом 2018 года важность сделки по покупке GitHub, Microsoft сообщала, что на этой платформе учатся, делятся наработками и сотрудничают «в создании будущего» 28 млн разработчиков. По итогам 2019 года сервис GitHub оценил число сотрудничающих с ним разработчиков в 40 млн, из которых 10 млн присоединились к проекту в последний год. При этом 80% всех пользователей подключаются из-за пределов США. По данным GitHub, больше всего иностранных пользователей живут в Китае, Россия по их числу находится на восьмом месте.

«Российским аналогом никто не будет пользоваться, пока есть GitHub», — заявил «Коммерсанту» технический директор компании «Системы компьютерного зрения» (входит в ГК «Ланит») Михаил Смирнов. Пока власти не примут закон о запрете размещения исходных кодов российского софта на зарубежных серверах, «отдельный загончик для российских программистов никто создавать не будет», полагает заместитель директора по специальным программам ICL Services Андрей Крехов.

По словам гендиректора «Базальт СПО» Алексея Смирнова, создание аналога GitHub может оказаться полезным в том случае, если на нем обяжут публиковать, причем под открытой лицензией, результаты разработки программ, созданных за бюджетные деньги.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минэкономразвития, компьютерные программы
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