В России предложили создать аналог GitHub за ₽2 млрд на случай отключения

Более 2 млрд руб. в федеральном проекте «Искусственный интеллект» предложено выделить на создание хранилища открытого кода. Расходы должны оправдаться в случае отключения России от принадлежащего Microsoft хранилища GitHub

Фото: Ted S. Warren / AP

Министерство экономического развития (МЭР) предложило выделить 2,1 млрд руб. на создание в России аналога американского сервиса GitHub, предназначенного для хостинга ИT-проектов, хранения программ с открытым исходным кодом и их совместной разработки. В 2018 году Microsoft потратила на покупку GitHub $7,5 млрд, но в МЭР опасаются, что в случае нового ужесточения санкций российским разработчикам доступ к сервису могут отключить, сообщает «Коммерсантъ».

В связи с этим в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» предлагается уже в 2021 году создать российский аналог GitHub, скопировав в него наиболее востребованные программы из открытых источников за границей.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что смысл в идее Минэкономразвития с учетом «минимальных затрат» на ее реализацию есть, так как подстраховка на случай внезапного отключения действительно не помешает. Однако по-настоящему ценным проект может стать в том случае, если будет не только хранилищем кода, но местом совместной работы программистов. А вот с этим, по мнению экспертов, могут возникнуть трудности.

Объясняя летом 2018 года важность сделки по покупке GitHub, Microsoft сообщала, что на этой платформе учатся, делятся наработками и сотрудничают «в создании будущего» 28 млн разработчиков. По итогам 2019 года сервис GitHub оценил число сотрудничающих с ним разработчиков в 40 млн, из которых 10 млн присоединились к проекту в последний год. При этом 80% всех пользователей подключаются из-за пределов США. По данным GitHub, больше всего иностранных пользователей живут в Китае, Россия по их числу находится на восьмом месте.

«Российским аналогом никто не будет пользоваться, пока есть GitHub», — заявил «Коммерсанту» технический директор компании «Системы компьютерного зрения» (входит в ГК «Ланит») Михаил Смирнов. Пока власти не примут закон о запрете размещения исходных кодов российского софта на зарубежных серверах, «отдельный загончик для российских программистов никто создавать не будет», полагает заместитель директора по специальным программам ICL Services Андрей Крехов.