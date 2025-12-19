Налоговая начала ликвидацию российской «внучки» Oracle

ФНС начала ликвидацию «Текстура Восток» — разработчика облачной платформы для управления строительством, входящего в структуру американской Oracle. Систему активно используют за рубежом, в России она занимает 10% рынка

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала ликвидацию компании «Текстура Восток», принадлежащей «дочке» американской Oracle — «Оракл девелопмент СПБ», следует из данных СПАРК. В январе 2025-го компания подала cведения о юрлице, но после проверки в мае ФНС посчитала их недостоверными. Новые данные компания не подала, и налоговая запустила процесс ликвидации.

«Текстура Восток» — стопроцентная «дочка» «Оракл девелопмент СПБ», которая принадлежит американской Oracle Corporation. «Текстура Восток» занималась разработкой BIM-технологий (Building Information Modeling — информационное моделирование зданий), ее основным продуктом была облачная платформа Latista для управления строительством сложных сооружений — жилых комплексов, стадионов, промышленных объектов и др.

РБК направил запрос в Oracle.

Как Oracle уходила из России Oracle — один из ведущих мировых разработчиков облачных решений в сфере бизнес-аналитики, гибридных облаков, машинного обучения и хранения данных. Основное российское юрлицо корпорации, «Оракл компьютерное оборудование», занималось разработкой программного обеспечения и технической поддержкой продуктов материнской компании. Среди его клиентов были ФНС, Казначейство, Минфин, Минтранс, Федеральная таможенная служба, Фонд социального страхования, Центробанк и др. В марте 2022 года Oracle приостановила свою деятельность в России, а в июне того же года IT-компания «Крок» подала иск о банкротстве «Оракл компьютерное оборудование». Суд признал ее банкротом в августе 2023 года, после чего началось конкурсное производство. Среди его кредиторов — IT-компания «Форс — Центр разработки» с долгом 440 млн руб., дистрибьютор «Марвел-дистрибуция» (425,2 млн руб.), Альфа-банк (99,4 млн руб.), Сбербанк (77,2 млн руб.), «МегаФон» (44 млн руб.), «Инфосистемы джет» (20 млн руб.) и др. В ноябре 2024-го Oracle согласилась выкупить долг перед российскими кредиторами, но не более чем за 60% от номинала. Сейчас переговоры о выкупе продолжаются.

Чем занималась «Текстура Восток»

«Текстура Восток» была создана в 2013 году, тогда владельцем компании была американская Textura Corp. Последняя в том же году приобрела российскую Latista Technologies, образованную еще в 1990-х IT-предпринимателями Андреем Лавровым, Анатолием Тишиным и Игорем Старковым. Спустя три года, в 2016-м, Oracle купила Textura Corp. вместе с Latista Technologies. Основным продуктом последней была облачная платформа Latista, которую использовали, в частности, большая спортивная арена «Лужники», инжиниринговые фирмы «ЭкоПрог» и «Спектрум», российское представительство французской строительной компании VINCI Construction, строительные компании «Москапстрой», Sminex, «Донстрой», ПИК, «Баркли», RD Construction, ГК «Генеральная дирекция «Центр», группа «Новард» и др.

На сайте «Донстроя» указано, что девелопер внедрил Latista в 2013 году в рамках реализации программы по контролю качества строительства. Там отмечено, что Latista Technologies реализовала сотни проектов в США, Центральной Америке, Европе и Китае. Основные потребители Latista — крупные и мегапроекты с бюджетом от $200 млн до $8 млрд.

Платформа Latista всегда была более популярной за рубежом, в частности в США, говорит замгендиректора по научной работе «Сисофт Девелопмент» Михаил Бочаров. В России интерес к ней вырос после 2016 года, когда Oracle купила компанию-владельца. «Доля платформы на российском рынке сейчас составляет около 10% — активная волна цифровизации крупных строительных компаний в России пришлась на период после 2022 года, когда доступ к подобным иностранным решениям стал ограничен, поэтому система просто не успела получить широкого распространения. Но за рубежом она очень популярна, так как цифровизация строительства там началась раньше», — пояснил эксперт.

Сейчас рынок систем управления строительством в России разделен на два основных сегмента: классические системы управления бизнесом (ERP) и решения по информационному моделированию зданий (BIM-решения), пояснил Бочаров. В первом сегменте крупнейшими поставщиками, по его словам, являются немецкая SAP и российская 1С, во втором — отраслевые разработчики. «Для эффективной цифровизации строительным компаниям нужно использовать оба подхода — управленческий и технологический, но успешные примеры такой глубокой интеграции пока единичны», — отметил он.

На рынке BIM-решений сейчас несколько сотен продуктов как крупных, так и мелких вендоров, отметил представитель ГК «Корус Консалтинг». Наиболее известными он назвал продукты компаний «Сарекс», «Джемини», «Прагма», «Аскон», «Витро Софт» и др.

Источник РБК в одном из крупнейших девелоперов сообщил РБК, что почти все застройщики тестировали платформу Latista еще до 2020 года, но лишь небольшая часть из них дошла до ее внедрения и использования. Сейчас ее продолжают использовать те, кто внедрил «в свое время», но конкретные компании он не назвал.

РБК направил запрос в «Донстрой», ПИК и Sminex.