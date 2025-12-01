Yadro приобрела долю в разработчике софта для виртуализации
Компания «КНС Групп» (бренд Yadro, входит в «ИКС Холдинг») приобрела 24,99% российского разработчика системного и инфраструктурного программного обеспечения «Майнд Софт» (бренд MIND Software), рассказали РБК стороны сделки. Сумму стороны не раскрывают.
MIND Software разрабатывает программное обеспечение для кросс-платформенной миграции, повышения отказоустойчивости IT-сервисов и организации распределенного хранения данных, а также решает задачи по автоматизации взаимодействия между различными облачными пространствами, провайдерами и платформами. По словам директора по продуктам Yadro Павла Егорова, компании будут создавать комплексные программно-аппаратные решения с применением экспертизы обеих сторон. Он рассчитывает, что интеграция технологий двух компаний позволит обеспечить надежную миграцию (перенос) виртуальных машин, создание резервных копий и восстановление после сбоев.
Антон Груздев, гендиректор MIND Software, отметил, что «партнерство с Yadro — это стратегия ответственного роста, которая приведет к развитию продуктовой линейки компании, ее выходу в новые сегменты и ускорению вывода решений на рынок»: «Мы уже сейчас видим большой интерес со стороны крупных корпоративных клиентов к нашей коллаборации».
Компания «Майнд Софт» была создана в 2021 году Дмитрием Делюкиным, которому принадлежало 100% долей, следует из данных системы СПАРК. В 2023 году доля Делюкина снизилась до 21,5%, столько же перешло к Антону Груздеву, 32% — Денису Каржавину, 25% — Алексею Тришину. В 2024 году Тришин вышел из состава акционеров, его доля перешла к Андрею Кузнецову. Выручка «Майнд Софт» в 2024 году (последние доступные данные) выросла на 86%, до 932,6 млн руб., чистая прибыль составила 469 млн руб. Клиентами компании являются МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «Ростелеком», ВТБ, «Сбер» и др., следует из информации на ее сайте.
«КНС Групп» основана в 2014 году, разрабатывает и производит серверы, системы хранения данных, телеком-оборудование и др. Выручка в 2024 году — 163 млрд руб., другие финансовые показатели не раскрываются. В 2019 году контроль над компанией перешел к «ИКС Холдингу» Антона Черепенникова, после смерти которого летом 2023 года управление холдингом перешло к топ-менеджерам.
Какие перспективы у сделки
По итогам 2024 года российский рынок программного обеспечения для виртуализации IT-инфраструктуры оценивался аналитиками iKS-Consulting в 16,3 млрд руб., что на 19% выше, чем в 2023-м. К 2030 году ожидается рост этого сегмента до 50 млрд руб. По оценке аналитиков, в топ-3 игроков рынка входят компании «Базис» («дочка» «Ростелекома»; 27%), «Орион софт» (22%) и ГК «Астра» (16%). Как пояснил РБК гендиректор компании «Флант» (разработчик системы виртуализации Deckhouse Virtualization Platform) Александр Титов, рынок софта для виртуализации объединяет как разработчиков платформ виртуализации, так и разработчиков различных прикладных решений для работы в виртуальной среде. «Поэтому вряд ли можно точно оценить долю MIND Software на рынке в целом, так как более значимую роль на нем играют разработчики платформенных решений, но в своем сегменте компания имеет довольно весомый продуктовый портфель», — отметил эксперт.
Титов напомнил, что у Yadro довольно мощная экспертиза в области систем хранения данных. По его мнению, более тесное стратегическое сотрудничество с MIND Software позволит создавать более клиентоориентированные решения и наращивать качество за счет взаимной интеграции. Сумму сделки он оценил в 300–600 млн руб.
Аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко считает, что стоимость доли в MIND Software могла составить от 500 млн до 1 млрд руб. Он называет эту сделку «грамотной и своевременной», учитывая растущий спрос на комплексные инфраструктурные решения и программно-определяемые системы хранения данных. «У компании хорошая динамика роста и финансовые показатели, поэтому актив интересный. Причем сегмент программно-определяемых хранилищ — один из самых быстрорастущих, а спрос на системы хранения данных тянет за собой и спрос на программно-определяемые системы хранения, которые производит MIND Software», — считает эксперт.
Эта сделка — показатель консолидации на IT-рынке, которая будет происходить в ближайшие два года, считает гендиректор компании — разработчика решений для управления данными DIS Group Павел Лихницкий. «Yadro — лидер на рынках серверного оборудования, серверных систем и программно-аппаратных комплексов, поэтому их интерес к рынку инфраструктурного софта очевиден, — рассуждает он. — Для Yadro эта сделка — возможность расширить свой портфель и добавить к стоимости «железа» стоимость инфраструктурного программного обеспечения. Таким образом, компания сможет предоставить клиентам более комплексный продукт, что должно поднимать маржинальность Yadro».
