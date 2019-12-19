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Технологии и медиа ,  
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Глобальным партнером Apple по eSIM стала связанная с Россией компания
Новым глобальным партнером Apple по eSIM стал проект MTX Connect, созданный выходцами из России. Это уже второй партнер Apple с российскими корнями в этом секторе, но в России технология пока не легализована из-за ФСБ и «тройки»
Фото: mtxc.eu

Новыми партнерами Apple в проекте eSIM стали компании MTX Connect и Ubidi, следует из информации на сайте американского холдинга. До сих пор у него было два глобальных партнера по предоставлению услуг связи с использованием eSIM — Truphone и GigSky, а также локальные контрагенты в отдельных странах.

eSIM — электронная сим-карта, представляет собой модуль, встроенный в смартфон или другое мобильное устройство на этапе производства. Пользователь может дистанционно загрузить на него настройки конкретного оператора связи и таким образом подключиться к его услугам. Технология eSIM доступна на моделях iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR или более поздних. Как отмечается на сайте Apple, за счет eSIM пользователи могут подключаться к двум тарифным планам мобильных операторов: к одному — через обычную сим-карту, к другому — через электронную.

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MTX Connect была основана тремя выходцами из России — инженерами Ильей Балашовым, Михаилом Корневым и Артемом Кирилловым. Компания является виртуальным оператором мобильной связи (mobile virtual network operator, MVNO) и предлагает клиентам подключение к мобильному интернету по технологии 3G и 4G более чем в 100 странах мира. Штаб-квартира компании расположена в Люксембурге, офисы — в Таллине, Киеве, Лимасоле, Москве и Гонконге.

Как пояснил РБК представитель MTX Connect, появление компании в списке Apple избавят пользователей от необходимости вручную выполнять настройки мобильного соединения при установке сим-карты или загрузке eSIM оператора. Параметры сети компании будут устанавливаться автоматически. Интеграция мобильного приложения позволит подключиться к сети оператора всего за минуту.

Он не сообщил, на каких условиях строятся взаимоотношения с Apple. «Не знаю как, но кто-то нас там заметил, видимо, попробовал наши услуги, видимо, остался доволен и посчитал комплементарным к своим продуктам. У нас нет информации. [Чтобы название компании появилось в списке] мы обязаны были выполнить определенные доработки нашего мобильного приложения и порядок предоставления услуг», — сказал представитель MTX Connect.

По его словам, абоненты с iPhone, поддерживающими eSIM, теперь смогут во время путешествий пользоваться мобильным интернетом по хорошей для роуминга цене или подключиться к своей корпоративной сети. Он объяснил, что большинству корпоративных клиентов не нравится, что, путешествуя, их сотрудники используют интернет не по работе, просматривая видео или размещая фото в Instagram. MTX Connect может задать параметры связи индивидуально для каждого SIM-профиля: какая-то группа сотрудников может иметь возможность листать интернет-страницы, какая-то — проверять почту и т.п.

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«С функцией eSIM iPhone стал смартфоном с двумя сим-картами, причем вторая сим-карта — цифровая и не требует заказа пластиковой карты, долгих ожиданий почтовых отправлений», — указал представитель MTX Connect.

Еще один партнер, связанный с Россией

Одним из первых глобальных операторов, к которым можно подключиться по технологии eSIM у Apple, стала международная компания Truphone, которая продает виртуальные сим-карты, к которым с помощью специального приложения можно привязать несколько зарубежных телефонных номеров, что позволяет использовать местные тарифы при путешествиях. Сегодня компания предлагает фиксированные тарифные планы, которые действуют в 88 странах.

В 2013 году Truphone сообщил, что привлек £70 млн в обмен на 23,3% акций от Minden, структуры Романа Абрамовича. Еще 58% бумаг осталось у председателя совета директоров Evraz Group Александра Абрамова, который привлек Абрамовича к этому проекту. В 2017 году Truphone получил от российских инвесторов еще £255 млн инвестиций, а в 2018 году — £18 млн. Как заявил представитель Truphone изданию TechСrunch, в сумме структуры Абрамовича и Абрамова владеют 80% компании.

В России использование eSIM формально не разрешено. Против легализации выступали «большая тройка» и ФСБ, рассказывали в апреле источники РБК. Участники рынка указывали на возможное обострение конкуренции и сокращение выручки, ФСБ — на сложности применения отечественной криптографии в eSIM. В сентябре вице-премьер Максим Акимов поручил Минкомсвязи совместно с ФАС, ФСБ, операторами связи и экспертным сообществом до середины января проработать предложения по легализации eSIM. Изменилось отношение и крупных операторов. Например, глава «ВымпелКома» Василь Лацанич заявил, что компания поддерживает легализацию технологии и ждет, что это произойдет в 2020 году.

Другие глобальные партнеры Apple по eSIM

GigSky — оператор мобильного интернета. Оказывает услуги как обычным клиентам для поездок за границу, так и компаниям, предлагая им платформу для онлайн-доступа к устройствам, подключенным к интернету вещей по технологии eSIM. По собственным данным, работает более чем в 190 странах мира. Штаб-квартира расположена в США.

Ubidi — бренд, под которым французская Transatel (в феврале была приобретена японской NTT Communications) оказывает услуги подключения к интернету автомобилей в 35 странах Европы, в том числе в России.

Авторы: Анна Балашова, Владислав Скобелев
Теги: Apple, iPhone, Роман Абрамович, сим-карты
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