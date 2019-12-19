Глобальным партнером Apple по eSIM стала связанная с Россией компания

Он не сообщил, на каких условиях строятся взаимоотношения с Apple. «Не знаю как, но кто-то нас там заметил, видимо, попробовал наши услуги, видимо, остался доволен и посчитал комплементарным к своим продуктам. У нас нет информации. [Чтобы название компании появилось в списке] мы обязаны были выполнить определенные доработки нашего мобильного приложения и порядок предоставления услуг», — сказал представитель MTX Connect.
По его словам, абоненты с iPhone, поддерживающими eSIM, теперь смогут во время путешествий пользоваться мобильным интернетом по хорошей для роуминга цене или подключиться к своей корпоративной сети. Он объяснил, что большинству корпоративных клиентов не нравится, что, путешествуя, их сотрудники используют интернет не по работе, просматривая видео или размещая фото в Instagram. MTX Connect может задать параметры связи индивидуально для каждого SIM-профиля: какая-то группа сотрудников может иметь возможность листать интернет-страницы, какая-то — проверять почту и т.п.
«С функцией eSIM iPhone стал смартфоном с двумя сим-картами, причем вторая сим-карта — цифровая и не требует заказа пластиковой карты, долгих ожиданий почтовых отправлений», — указал представитель MTX Connect.
Еще один партнер, связанный с Россией
Одним из первых глобальных операторов, к которым можно подключиться по технологии eSIM у Apple, стала международная компания Truphone, которая продает виртуальные сим-карты, к которым с помощью специального приложения можно привязать несколько зарубежных телефонных номеров, что позволяет использовать местные тарифы при путешествиях. Сегодня компания предлагает фиксированные тарифные планы, которые действуют в 88 странах.
В 2013 году Truphone сообщил, что привлек £70 млн в обмен на 23,3% акций от Minden, структуры Романа Абрамовича. Еще 58% бумаг осталось у председателя совета директоров Evraz Group Александра Абрамова, который привлек Абрамовича к этому проекту. В 2017 году Truphone получил от российских инвесторов еще £255 млн инвестиций, а в 2018 году — £18 млн. Как заявил представитель Truphone изданию TechСrunch, в сумме структуры Абрамовича и Абрамова владеют 80% компании.
В России использование eSIM формально не разрешено. Против легализации выступали «большая тройка» и ФСБ, рассказывали в апреле источники РБК. Участники рынка указывали на возможное обострение конкуренции и сокращение выручки, ФСБ — на сложности применения отечественной криптографии в eSIM. В сентябре вице-премьер Максим Акимов поручил Минкомсвязи совместно с ФАС, ФСБ, операторами связи и экспертным сообществом до середины января проработать предложения по легализации eSIM. Изменилось отношение и крупных операторов. Например, глава «ВымпелКома» Василь Лацанич заявил, что компания поддерживает легализацию технологии и ждет, что это произойдет в 2020 году.
Другие глобальные партнеры Apple по eSIM
GigSky — оператор мобильного интернета. Оказывает услуги как обычным клиентам для поездок за границу, так и компаниям, предлагая им платформу для онлайн-доступа к устройствам, подключенным к интернету вещей по технологии eSIM. По собственным данным, работает более чем в 190 странах мира. Штаб-квартира расположена в США.
Ubidi — бренд, под которым французская Transatel (в феврале была приобретена японской NTT Communications) оказывает услуги подключения к интернету автомобилей в 35 странах Европы, в том числе в России.