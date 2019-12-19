Глобальным партнером Apple по eSIM стала связанная с Россией компания

Новым глобальным партнером Apple по eSIM стал проект MTX Connect, созданный выходцами из России. Это уже второй партнер Apple с российскими корнями в этом секторе, но в России технология пока не легализована из-за ФСБ и «тройки»

Фото: mtxc.eu

Новыми партнерами Apple в проекте eSIM стали компании MTX Connect и Ubidi, следует из информации на сайте американского холдинга. До сих пор у него было два глобальных партнера по предоставлению услуг связи с использованием eSIM — Truphone и GigSky, а также локальные контрагенты в отдельных странах.

eSIM — электронная сим-карта, представляет собой модуль, встроенный в смартфон или другое мобильное устройство на этапе производства. Пользователь может дистанционно загрузить на него настройки конкретного оператора связи и таким образом подключиться к его услугам. Технология eSIM доступна на моделях iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR или более поздних. Как отмечается на сайте Apple, за счет eSIM пользователи могут подключаться к двум тарифным планам мобильных операторов: к одному — через обычную сим-карту, к другому — через электронную.

MTX Connect была основана тремя выходцами из России — инженерами Ильей Балашовым, Михаилом Корневым и Артемом Кирилловым. Компания является виртуальным оператором мобильной связи (mobile virtual network operator, MVNO) и предлагает клиентам подключение к мобильному интернету по технологии 3G и 4G более чем в 100 странах мира. Штаб-квартира компании расположена в Люксембурге, офисы — в Таллине, Киеве, Лимасоле, Москве и Гонконге.

Как пояснил РБК представитель MTX Connect, появление компании в списке Apple избавят пользователей от необходимости вручную выполнять настройки мобильного соединения при установке сим-карты или загрузке eSIM оператора. Параметры сети компании будут устанавливаться автоматически. Интеграция мобильного приложения позволит подключиться к сети оператора всего за минуту.