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Партнер «Ростеха» блокчейн-платформа Vostok привлекла $120 млн инвестиций
Технологии и медиа, 13:07
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Партнер «Ростеха» блокчейн-платформа Vostok привлекла $120 млн инвестиций
Блокчейн-платформа Vostok привлекла $120 млн от группы международных инвесторов. Участники рынка говорят, что эта сумма значительно превышает средний объем инвестиций в подобные проекты
Фото: Hannah McKay / Reuters

Блокчейн-платформа Vostok, реализующая проекты для российского госсектора, привлекла $120 млн инвестиций, сообщил представитель платформы на мероприятии в Москве в среду, 19 декабря, передает корреспондент РБК. Имен инвесторов он не назвал, отметив, что это представители компаний, которые заинтересованы в интеграции у себя платформы и технологий закрытого блокчейна. Это группа из более чем 15 инвесторов, которые представляют приоритетные для проекта рынки — Европу, Китай, Сингапур и Россию, уточнили в Vostok.

Что такое Vostok

Платформа Vostok создавалась для корпоративного сектора и государственных институтов на базе блокчейн-платформы Waves Platform. В отличие от Waves, которая является открытой платформой с неограниченным числом пользователей и транзакций, Vostok — закрытая платформа, где получить доступ к данным и проводить транзакции может ограниченный круг лиц. Основателем обоих проектов является Александр Иванов.

В мае Vostok и единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ подписали меморандум о создании российской блокчейн-платформы для автоматизации процессов в жилищной сфере. В июле платформа заключила партнерское соглашение с «дочкой» Сбербанка — Bi.Zone, в сентябре — с госкорпорацией «Ростех», в октябре — с «Трансмашхолдингом».

«Это первый раунд инвестиций», — сказал он, отметив, что инвестиции привлечены не в рамках ICO. В обмен на деньги инвесторы получили токены, с помощью которых можно будет подтверждать транзакции в Сети: чтобы использовать платформу, клиенты должны будут иметь необходимый для этого баланс токенов.

«[Полученную от инвесторов] сумму мы планируем потратить в первую очередь на R&D (исследования и разработки. — РБК), привлечение квалифицированных разработчиков, а также маркетинг. Мы планируем выйти за пределы обычного блокчейна, развивать новые технологии, и в этом контексте сумма, которую мы привлекаем, не такая и крупная», — отметил Александр Иванов. По его словам, платформа будет запущена весной 2019 года. К этому моменту компания планирует провести еще три раунда инвестирования, всего Vostok намерена привлечь $600 млн. «Но не исключено, что сумма будет выше, потому что пока мы видим, что инвесторы нас оценивают очень высоко», — добавил Иванов.

Если сравнивать с ICO сумма инвестиций большая, но если смотреть на технологические проекты, то для них привлеченная сумма не такая значительная», — сказал гендиректор британской компании Dolfin Денис Наги. Dolfin выступала координатором первого раунда финансирования и будет участвовать во втором, который планируется провести уже в январе, сообщил он.

Дорогой блокчейн

Представители блокчейн-индустрии указали, что заявленный объем инвестиций выше среднего по рынку​. Несколько лет назад блокчейн-платформы начали привлекать инвестиции в виде традиционного капитала (реальных денег) и суммы инвестиций составляли десятки миллионов долларов, единицам удавалось привлечь сотни миллионов долларов, заметил источник на крипторынке. «Потом началась волна ICO, в рамках которой средняя инвестиция составляла $30 млн и выше. В последние месяцы инвестиции в блокчейн практически не происходили, и рынок находился в состоянии затишья», — сказал собеседник РБК.

«Инвестиции в блокчейн-платформу в размере $120 млн долларов — это очень крупная сумма, особенно сегодня, когда хайп вокруг темы блокчейна утих. Сейчас в рамках ICO привлекаются гораздо меньшие суммы, чем год-два назад. Инвесторы стали подходить к этому вопросу очень избирательно и вдумчиво, анализируя все риски», — согласен интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

По словам Мариничева, сложно оценить, зачем блокчейн-платформе Vostok нужна такая крупная сумма, но «очевидно, что на разработку технических решений ее более чем достаточно».

Авторы: Александра Посыпкина, Анна Балашова.
Теги: блокчейн , «Ростех» , «Трансмашхолдинг» , «Сбербанк»
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