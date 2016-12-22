«Ростех» потратит $2 млн на внедрение блокчейн-платформы в госуправление

Государственная корпорация «Ростех» подписала соглашение с блокчейн-проектом Vostok по созданию проектного офиса, в рамках которого будут реализовываться проекты по программе «Цифровая экономика России». Об этом говорится в пресс-релизе госкорпорации, поступившем в РБК.

Как отметили в «Ростехе», соглашение было подписано на полях IV Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит в эти дни во Владивостоке.

«Прежде всего компании планируют внедрение платформы Vostok для сбора, хранения и обмена данными между государственными органами, гражданами и муниципальными учреждениями», — говорится в сообщении.

Помимо этого, предполагается развитие совместных компетенций по всем «сквозным» технологиям, которые обозначены в государственной программе. В «Ростехе» уточнили, что совместные инвестиции в проектный офис составят около $2 млн.

В госкорпорации подчеркнули, что важным направлением сотрудничества станет разработка решений для инфраструктурных проектов. «В частности, предполагается создание доверенной инфраструктуры «умного города» и механизмов работы с большими данными», — говорится в релизе.

Еще одним направлением сотрудничества «Ростеха» и проекта Vostok станет создание технологической базы для реализации модели «цифрового предприятия» в рамках индустриальных проектов государственной корпорации. «Концепция цифрового предприятия подразумевает применение комплекса новых технологий в производственном цикле, отношениях с контрагентами, а также в работе с данными», — пояснили в «Ростехе».

Кроме того, в договоре прописано, что на платформе Vostok будут осуществляться сбор, обработка и хранение статистических данных, а также каталогизация продукции, которая производится российскими промышленными предприятиями.

Директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко в разговоре с РБК заявил, что у корпорации есть свои решения в сфере блокчейна, но они достаточно локальные и касаются в основном криптошифрования и смежных областей. Поэтому, как отметил Бровко, «Ростех» искал партнера, который мог бы стать в этом направлении технологическим лидером, и обратила внимание на российскую платформу Waves, в самом быстром публичном блокчейне в мире.

По его словам, технология блокчейна перспективна и применима для использования в большом количестве промышленных сфер. Он отметил, что использование блокчейн при работе с большими массивами данных и обмене данных во внутренних информационных системах позволяет обеспечить данные защитой, что для «Ростеха» критически важно.