Акимов назвал сайт госуслуг вторым по посещаемости госпорталом в мире

После запуска линейки суперсервисов для решения «комплексных жизненных задач» российский сайт обязательно выйдет на первое место, обещал вице-премьер

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Россияне проявляют огромный интерес к получению государственных услуг в электронном виде: с января по октябрь 2019 года на Едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ) было оформлено свыше 120 млн заявлений, что вдвое больше, чем за десять месяцев предыдущего года. В результате ЕПГУ уже стал вторым по посещаемости среди всех государственных интернет-ресурсов в мире. Об этом заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве цифровую сферу.

«Только в период подачи налоговых деклараций американская налоговая служба нас обходит, но мы обязательно выйдем на первое место», — пообещал Акимов.

Перегнать США, по словам вице-премьера, позволит запуск в национальном масштабе линейки суперсервисов, предназначенных для решения в режиме онлайн комплексных жизненных задач: оформление европротокола при ДТП, оплата задолженностей, подача документов для поступления в вуз и так далее.

ЕПГУ в текущем году по числу оформленных заявлений, по расчетам Акимова, должен обойти систему многофункциональных центров (МФЦ).