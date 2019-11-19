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Акимов назвал сайт госуслуг вторым по посещаемости госпорталом в мире
После запуска линейки суперсервисов для решения «комплексных жизненных задач» российский сайт обязательно выйдет на первое место, обещал вице-премьер
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Россияне проявляют огромный интерес к получению государственных услуг в электронном виде: с января по октябрь 2019 года на Едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ) было оформлено свыше 120 млн заявлений, что вдвое больше, чем за десять месяцев предыдущего года. В результате ЕПГУ уже стал вторым по посещаемости среди всех государственных интернет-ресурсов в мире. Об этом заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве цифровую сферу.

«Только в период подачи налоговых деклараций американская налоговая служба нас обходит, но мы обязательно выйдем на первое место», — пообещал Акимов.

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Перегнать США, по словам вице-премьера, позволит запуск в национальном масштабе линейки суперсервисов, предназначенных для решения в режиме онлайн комплексных жизненных задач: оформление европротокола при ДТП, оплата задолженностей, подача документов для поступления в вуз и так далее.

ЕПГУ в текущем году по числу оформленных заявлений, по расчетам Акимова, должен обойти систему многофункциональных центров (МФЦ).

«Систему очень удобную для граждан, нужную, но это всё-таки офлайн-система. Мы через электронное «одно окно» получим больше заявлений», — пояснил вице-премьер.

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Накануне, 18 ноября, глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении функций ЕПГУ, в том числе за счет запуска «цифрового окна» для подачи жалоб на чиновников.

Автор: Евгений Калюков
Теги: единый портал госуслуг, Максим Акимов
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