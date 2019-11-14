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Аналитики назвали самые востребованные россиянами цифровые сервисы банков
Проведенное НАФИ исследование показало, что больше половины россиян переводят деньги по номеру телефона и оплачивают различные услуги через банковские приложения, однако лишь 8% общаются с чат-ботами банков
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Россияне активно пользуются цифровыми сервисами банков, при этом наиболее активными их пользователями являются люди с доходом выше среднего, руководители любого уровня и молодежь младше 34 лет, показало исследование, проведенное аналитическим центром НАФИ (есть в распоряжении РБК).

Самыми востребованными цифровыми финансовыми услугами эксперты назвали перевод денежных средств по номеру телефона (с помощью мобильного приложения такие транзакции делали 57% участников опроса) и оплату через приложение банка услуг ЖКХ, мобильной связи, интернета и т.д. (54%). 37% респондентов сообщили, что используют для оплаты таких услуг QR-коды или штрихкоды.

Не знают о возможности переводить деньги по номеру телефона только 18% участников опроса, в неумении оплачивать с помощью приложения услуги ЖКХ признались 17% респондентов.

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Другие сервисы оказались менее известны либо менее популярны. Например, о существовании голосовых помощников, встроенных в электронные сервисы банков, никогда не слышали 48% респондентов. О возможности вступить в переписку в специальном чате с другими клиентами или сотрудниками техподдержки не знают 51 и 45% соответственно, а о существовании банковских чат-ботов — 58%.

Многими из тех услуг, о которых большинство россиян знает, они все равно пользуются неохотно. Например, о нежелании подавать заявки на оформление того или иного банковского продукта на сайте или через приложение заявили 39% участников опроса, финансовые советы и новости в приложениях не любят просматривать 30% респондентов, а кешбэк, то есть перевод части потраченных по карте средств обратно на банковский счет, не интересен 35%.

Банк и его клиент все больше взаимодействуют друг с другом в онлайн-формате, что выражается в двух взаимосвязанных тенденциях, заявил РБК руководитель проектов в сфере финансовых исследований аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко. «Во-первых, среди потребителей растет уровень пользования цифровыми каналами: в 2019 году доля россиян, пользующихся банковским приложением, превысила 50%. А во-вторых, расширяется перечень операционных и маркетинговых функций цифрового канала», — сказал он. В результате складывается принципиально новая картина потребительского поведения, и в будущем цифровые каналы в финансовой сфере будут становиться востребованными и у людей старшего поколения, полагает Хоменко.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Антон Фейнберг
Теги: Банки, цифровые технологии
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