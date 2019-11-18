Портал госуслуг оснастят «цифровым окном»

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении поправок в положение о едином портале государственных и муниципальных услуг. Документ, опубликованный на сайте кабмина, предусматривает расширение функциональности портала, в том числе за счет запуска новых сервисов.
Пресс-служба правительства указывает, что новые сервисы дадут пользователям портала госуслуг возможность:
- проводить сделки в электронной форме;
- подавать заявления и предложения или просто жаловаться на чиновников через «единое цифровое окно»;
- получать оповещения о наличии у них права на льготы.
По словам Медведева, «единое цифровое окно» должно обеспечивать обратную связь граждан и юридических лиц с органами власти всех уровней и структурами, которые им подчинены. «Ход рассмотрения жалобы можно будет тогда отслеживать и контролировать качество работы этих органов», — пояснил глава правительства.
Медведев в ходе совещания с вице-премьерами отметил, что техническая реализация положений документа начнется в 2020 году, однако необходимо добиться того, чтобы министерства и ведомства были к ней готовы.