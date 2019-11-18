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Портал госуслуг оснастят «цифровым окном»
Глава правительства подписал постановление о расширении функциональности сервисов Единого портала госуслуг. Документ должен повысить прозрачность взаимодействия граждан с государством
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении поправок в положение о едином портале государственных и муниципальных услуг. Документ, опубликованный на сайте кабмина, предусматривает расширение функциональности портала, в том числе за счет запуска новых сервисов.

Пресс-служба правительства указывает, что новые сервисы дадут пользователям портала госуслуг возможность:

  • проводить сделки в электронной форме;
  • подавать заявления и предложения или просто жаловаться на чиновников через «единое цифровое окно»;
  • получать оповещения о наличии у них права на льготы.

По словам Медведева, «единое цифровое окно» должно обеспечивать обратную связь граждан и юридических лиц с органами власти всех уровней и структурами, которые им подчинены. «Ход рассмотрения жалобы можно будет тогда отслеживать и контролировать качество работы этих органов», — пояснил глава правительства.

Медведев в ходе совещания с вице-премьерами отметил, что техническая реализация положений документа начнется в 2020 году, однако необходимо добиться того, чтобы министерства и ведомства были к ней готовы.

«Вопрос не только в том, чтобы красивую модель создать, но и в том, чтобы она была рабочей, чтобы она существовала», — подчеркнул премьер.

Курирующий в правительстве «цифровую сферу» вице-премьер Максим Акимов заверил, что работа ведется в плотном диалоге со всеми ведомствами, в том числе с так называемыми «цифровыми заместителями» министров. Подписанное Медведевым постановление Акимов назвал «важным шагом» к созданию в сегменте госуслуг современных, однокликовых и интуитивно понятных мобильных онлайн-сервисов, которыми пользователи привыкли пользоваться в коммерческом секторе.

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«Будет единое цифровое окно, работающее по принципу: где бы человек ни обратился с жалобой, если мы его идентифицировали как пользователя ЕПГУ, мы будем видеть это обращение», — пояснил вице-премьер.

Акимов также анонсировал запуск онлайн-сервисов по поступлению в вуз и взысканию задолженности с помощью службы судебных приставов, а также распространение на всю территорию страны действия сервиса по онлайн-оформлению европротокола при ДТП.

«Мы сможем встраивать наши услуги в сервисы коммерческих организаций. Если человек приобретает, например, автомобиль, то заключение сделки через идентификацию на ЕПГУ вместе с получением страховок, постановкой этого автомобиля на учет станут возможными», — добавил вице-премьер.

Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ) дает пользователям возможность получать информацию о государственных и муниципальных услугах и заказывать их в электронной форме, записаться на прием в ведомство, оплатить любым электронным способом штрафы Госавтоинспекции, судебные и налоговые задолженности, госпошлины или услуги ЖКХ и т. д.

По официальным данным, в 2018 году через портал и мобильное приложение ЕПГУ было заказано 2,6 млрд услуг и проведено 48,2 млн платежей на общую сумму 56,4 млрд руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: госуслуги, единый портал госуслуг
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