Портал госуслуг оснастят «цифровым окном»

«Вопрос не только в том, чтобы красивую модель создать, но и в том, чтобы она была рабочей, чтобы она существовала», — подчеркнул премьер.

Курирующий в правительстве «цифровую сферу» вице-премьер Максим Акимов заверил, что работа ведется в плотном диалоге со всеми ведомствами, в том числе с так называемыми «цифровыми заместителями» министров. Подписанное Медведевым постановление Акимов назвал «важным шагом» к созданию в сегменте госуслуг современных, однокликовых и интуитивно понятных мобильных онлайн-сервисов, которыми пользователи привыкли пользоваться в коммерческом секторе.

«Будет единое цифровое окно, работающее по принципу: где бы человек ни обратился с жалобой, если мы его идентифицировали как пользователя ЕПГУ, мы будем видеть это обращение», — пояснил вице-премьер.

Акимов также анонсировал запуск онлайн-сервисов по поступлению в вуз и взысканию задолженности с помощью службы судебных приставов, а также распространение на всю территорию страны действия сервиса по онлайн-оформлению европротокола при ДТП.

«Мы сможем встраивать наши услуги в сервисы коммерческих организаций. Если человек приобретает, например, автомобиль, то заключение сделки через идентификацию на ЕПГУ вместе с получением страховок, постановкой этого автомобиля на учет станут возможными», — добавил вице-премьер.

Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ) дает пользователям возможность получать информацию о государственных и муниципальных услугах и заказывать их в электронной форме, записаться на прием в ведомство, оплатить любым электронным способом штрафы Госавтоинспекции, судебные и налоговые задолженности, госпошлины или услуги ЖКХ и т. д.

По официальным данным, в 2018 году через портал и мобильное приложение ЕПГУ было заказано 2,6 млрд услуг и проведено 48,2 млн платежей на общую сумму 56,4 млрд руб.