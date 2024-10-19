США заявили о планах проводить субкритические подземные ядерные испытания
США собираются проводить субкритические ядерные испытания на полигоне в Неваде, говорится в корпоративном плане Национального управления ядерной безопасности (NNSA).
«Диагностика субкритических испытаний будет улучшена на объекте национальной безопасности в Неваде (NNSS), чтобы лучше понять характеристики старения, сертифицировать запас без испытаний ядерного взрывчатого вещества и собрать данные о ядерных материалах и новых изготовленных компонентах», — сказано в документе.
В другой его части сказано, что полигон в Неваде располагает «уникальным оборудованием и диагностикой для подземных субкритических экспериментов».
Ядерный полигон в Неваде существует с 1950-х годов. В 1951-м там провели первое атмосферное ядерное испытание под кодовым названием «Эйбл». В следующие 11 лет, до запрета таких испытаний, США провели их около сотни.
Потом проводились подземные испытания. Последнее под названием «Делитель» было совершено в Неваде в 1992 году, после этого Вашингтон отказался от подобного рода экспериментов. В общей сложности на полигоне в Неваде Соединенные Штаты провели 828 подземных испытаний.
С 1990-х на этом объекте проводят субкритические эксперименты. Во время них не образуется критическая масса и не начинается самоподдерживающаяся ядерная реакция. Такие испытания проводят на глубине свыше 900 футов (около 300 м) в Главной подземной лаборатории.
В СССР ядерные испытания в основном проводились на полигоне на архипелаге Новая Земля. Там с 1954 по 1990 год было проведено свыше сотни ядерных испытаний, на которые пришлось 94% мощности всех произведенных СССР ядерных взрывов — атмосферных, подземных, подводных, надводных, наземных.
В сентябре этого года начальник полигона Андрей Синицын сообщил о готовности «к возобновлению полномасштабной испытательной деятельности», если поступит такая команда. После этого замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Россия может провести ядерные испытания, но не будет этого делать, если от них воздержатся и США.
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