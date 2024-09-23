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Политика ,  
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МИД заявил о неизменной позиции по ядерным испытаниям

Рябков: Россия проведет ядерные испытания, если их возобновят США
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: МИД РФ)

Россия может провести ядерные испытания, но не будет этого делать, если от них воздержатся и США. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, в позиции Москвы ничего не изменилось. «Мы можем провести такие испытания, но мы не будем их проводить, если от таких шагов в плане проведения испытаний будут воздерживаться США», — подчеркнул Рябков.

Замглавы МИДа также ответил на заявления о готовности к возобновлению ядерных испытаний на полигоне на Новой Земле в случае необходимости. «Это было сделано тоже в порядке реакции на шаги Вашингтона, который на протяжении последних нескольких лет сфокусировано занимался усовершенствованием той инфраструктуры, которой они располагают в данной сфере», — пояснил он.

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Полигон на архипелаге &laquo;Новая Земля&raquo;

Центральный полигон открыли на Новой Земле в 1954 году. Он занимает территорию 90,2 тыс. кв. км, из них более половины приходится на сушу. В советское время там провели 132 ядерных взрыва — 94% мощности всех произведенных СССР.

Современная Россия ни разу не проводила ядерные испытания. СССР провел последние 24 октября 1990 года, США — 23 сентября 1992 года. По данным ООН, всего в США провели в 1945–1992 годах 1032 ядерных испытаний, в СССР в 1949–1990 годах –– 715.

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Сергей Рябков МИД ядерные испытания США
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