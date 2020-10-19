Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 77,96 (+0,02) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 91,3 (-0,15) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области Общество, 07:20 Большинство россиян допустили сбор персональных данных для борьбы с COVID Технологии и медиа, 07:02 «Сделай сам»: как спастись от скуки в период самоизоляции РБК Стиль и Яндекс Дзен, 06:59 Умер писатель Владимир Шпаков Общество, 06:34 Хакеры из КНДР атаковали российские оборонные предприятия Технологии и медиа, 06:19 Украинский экс-посол предложил «вернуть» Крым через Белоруссию Политика, 06:08 Что делать, когда не знаешь, чего хочется. Тест 05:48 WSJ узнала о визите в Дамаск представителя США для переговоров с властями Политика, 05:32 Тиньков продал долю в маркетплейсе «Сравни.ру» Финансы, 05:08 Опрос показал самые популярные товары для покупки со скидкой Бизнес, 05:00 СМИ узнали о планах США вооружиться пушкой для сверхдальней стрельбы Политика, 04:31 Навальный раскритиковал Трампа из-за молчания по поводу его отравления Политика, 04:29 Как научная грамотность становится новым модным трендом РБК и Bayer, 04:26 Мадуро заявил о поступлении из России тысячи доз препарата от COVID-19 Общество, 03:29
Технологии и медиа ,  
0 

Хакеры из КНДР атаковали российские оборонные предприятия

По данным Group-IB, весной военные и промышленные организации в России подверглись атакам хакеров из группы Kimsuky. Ранее группировка была нацелена в основном южнокорейские объекты, но затем занялась другими странами
Фото: Ahn Young-joon / AP
Фото: Ahn Young-joon / AP

Хакерская группировка Kimsuky из КНДР весной этого года провела несколько атак на военные и промышленные организации в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

По словам руководителя отдела исследования сложных угроз Group-IB Анастасии Тихоновой, хакеры пытались получить конфиденциальную информацию из аэрокосмических компаний, проводя вредоносные рассылки, в том числе через соцсети.

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные Telegram-канала SecAtor пишет, что в числе компаний, подвергшихся атаке, оказался «Ростех». В дочерней компании «Ростеха» «РТ-Информ», которая занимается информбезопасностью, эти данные не подтвердили и не опровергли, но отметили, что число кибератак на ресурсы госкорпорации выросло с апреля по сентябрь. Большинство из них оказались некачественными и не несли существенной угрозы, но это могло быть «прощупыванием почвы», предположили в «РТ-Информ».

Минфин США включил в санкционный список три хакерские группировки
Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Kimsuky также известна под названиями Velvet Chollima и Black Banshee, она занимается кибершпионажем. По словам Тихоновой, ранее северокорейские хакеры атаковали объекты в Южной Корее, но затем занялись предприятиями в сфере производства артиллерийской техники и бронетехники в России, на Украине, в Словакии и Турции, используя мошеннические рассылки.

По словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дениса Легезо, некоторые мошеннические письма северокорейских группировок содержат данные о вакансиях в аэрокосмической и оборонной отраслях. Он считает, что это свидетельствует об интересе хакеров к промышленному шпионажу.

По данным консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), которая отслеживает деятельность Kimsuky с 2018 года, в прошлом году северокорейские хакеры были в основном нацелены на Южную Корею и США. Речь идет об атаках на системы, связанные с правительством, национальной безопасностью, авиакосмической, оборонной и атомной промышленностью.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

Как ранее сообщили в «Лаборатории Касперского», в 2020 году в России заметили атаки еще одной группировки из КНДР — Lazarus, также известной как Dark Seoul Gang. Хакеры при помощи приложений для трейдеров криптовалют получали доступ к кошелькам и биржам и собирали промышленные данные. С сентября 2019 года Lazarus находится под санкциями США.

Автор
Наталия Анисимова
Group-IB «Лаборатория Касперского» хакеры КНДР
Материалы по теме
Норвегия заподозрила Россию в хакерской атаке на свой парламент
Политика
Хакеры пригрозили белорусским силовикам люстрацией в послании на чеках
Общество
В российском бюро Интерпола заявили о переходе хакеров на аутсорсинг
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter