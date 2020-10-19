Хакеры из КНДР атаковали российские оборонные предприятия

По данным Group-IB, весной военные и промышленные организации в России подверглись атакам хакеров из группы Kimsuky. Ранее группировка была нацелена в основном южнокорейские объекты, но затем занялась другими странами

Фото: Ahn Young-joon / AP

Хакерская группировка Kimsuky из КНДР весной этого года провела несколько атак на военные и промышленные организации в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

По словам руководителя отдела исследования сложных угроз Group-IB Анастасии Тихоновой, хакеры пытались получить конфиденциальную информацию из аэрокосмических компаний, проводя вредоносные рассылки, в том числе через соцсети.

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные Telegram-канала SecAtor пишет, что в числе компаний, подвергшихся атаке, оказался «Ростех». В дочерней компании «Ростеха» «РТ-Информ», которая занимается информбезопасностью, эти данные не подтвердили и не опровергли, но отметили, что число кибератак на ресурсы госкорпорации выросло с апреля по сентябрь. Большинство из них оказались некачественными и не несли существенной угрозы, но это могло быть «прощупыванием почвы», предположили в «РТ-Информ».

Kimsuky также известна под названиями Velvet Chollima и Black Banshee, она занимается кибершпионажем. По словам Тихоновой, ранее северокорейские хакеры атаковали объекты в Южной Корее, но затем занялись предприятиями в сфере производства артиллерийской техники и бронетехники в России, на Украине, в Словакии и Турции, используя мошеннические рассылки.