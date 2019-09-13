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Политика ,  
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Минфин США включил в санкционный список три хакерские группировки
Они, по утверждению властей США, связаны с КНДР и проводили в последние годы атаки на критически важную инфраструктуру по всему миру. В частности, Lazarus приписывают кражу $81 млн из ЦБ Бангладеш и распространение вируса WannaCry
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Минфин США ввел санкции против трех хакерских группировок, которые, по его данным, спонсируются властями Северной Кореи и проводят атаки на критически важную инфраструктуру по всему миру. Информация об этом размещена на официальном сайте американского ведомства.

Речь идет о таких группировках, как Lazarus, Bluenoroff и Andariel.

«Казначейство принимает меры против северокорейских хакерских группировок, которые совершают кибератаки для поддержки программ незаконного оружия и ракет», — прокомментировал новые санкции замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер.

Хакеров включили в Список специально назначенных граждан и заблокированных лиц. Санкции по нему предполагают блокировку счетов в США и запрет американцам на сотрудничество и любые контакты с ними. Как именно американские власти будут бороться такими мерами с хакерами, учитывая специфику их подпольной деятельности, не уточняется.

Хакерам из Lazarus, в частности, приписывают кражу в 2016 году из Центробанка Бангладеш $81 млн и распространение по всему миру вируса-вымогателя WannaCry в 2017–2018 годах. От вируса пострадали 300 тыс. компьютеров в 150 странах.

Bluenoroff киберкриминалисты обвиняют в атаках на международную систему межбанковских платежей SWIFT, на инфраструктуру финансовых учреждений и криптовалютные биржи. Также эта группировка, указывает Минфин США, действовала вместе с Lazarus во время атаки на финансового регулятора Бангладеш. А в 2014 году, утверждают в Вашингтоне, именно хакеры из Bluenoroff вывели из строя серверы Sony Pictures Entertainment.

Деятельность Andariel также связывают с Lazarus. Эта группировка специализируется на кибератаках на иностранные предприятия, правительственные учреждения, а также корпорации, занимающиеся или связанные с оборонной промышленностью. Основным полем деятельности этих хакеров является Южная Корея.

Автор: Анна Трунина
Теги: Минфин США, санкции, хакеры
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