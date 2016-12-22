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«Яндекс» согласился удалять пиратский контент без решения суда
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«Яндекс» согласился удалять пиратский контент без решения суда
Технологии и медиа, 15:55
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«Яндекс» согласился удалять пиратский контент без решения суда
«Яндекс» согласился подписать антипиратский меморандум, но только если так же поступит Mail.Ru Group. В Роскомнадзоре утверждают, что сняли все принципиальные разногласия с интернет-компаниями
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

По итогам встречи в Роскомнадзоре «Яндекс» согласился удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратский контент по заявлению правообладателей, а не по определению суда, об этом РБК рассказали два участника совещания в Роскомнадзоре.

Механизм удаления контента заработает, когда «Яндекс» и правообладатели подпишут меморандум по борьбе с пиратством. Финальная встреча и возможное подписание меморандума состоятся 1 ноября в Роскомнадзоре, сообщил один из собеседников РБК.

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По словам источников, ​«Яндекс» выдвинул условие, что меморандум должны подписать и другие интернет-компании, в частности Mail.Ru Group. Однако Mail.Ru Group ранее неоднократно заявляла, что не считает необходимым подписывать меморандум, так как уже сейчас удаляет нелегальный контент по заявлению правообладателей.

Пресс-секретарь Mail.Ru Group Оксана Кличникова отказалась прокомментировать итоги пятничного совещания в Роскомнадзоре.

В чем суть спора

В августе четыре телекомпании, входящие в холдинг «Газпром-Медиа», обратились в Мосгорсуд. Они потребовали от «Яндекса» удалить пиратские копии ряда сериалов. Это грозило блокировкой сервиса «Яндекс.Видео». Поисковик решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом, что привело к блокировке и легальных сайтов.

Антипиратский меморандум должен был стать решением проблемы пиратства до внесения необходимых изменений в законодательство. Однако медиакомпании требуют от интернет-компаний удалять пиратский контент без суда, на их стороне выступает Роскомнадзор, о неэффективности действия через суд заявляют и в Минкультуры.

«Яндекс» последовательно выступает против пиратства. Мы считаем, что совместными усилиями удастся выработать прозрачное для рынка решение», — заявил РБК представитель «Яндекса» Илья Грабовский. «Сейчас мы прорабатываем технические моменты в финальной редакции меморандума. После подписания документа необходимо закрепление решения на законодательном уровне», — добавил он.

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«Мы продолжаем обсуждение меморандума по итогам заседания сегодня. Какие-либо выводы делать пока рано», — заявила РБК директор по коммуникациям «Газпром-Медиа» Мария Громова.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил «РИА Новости», что «Яндекс» и правообладатели на встрече сняли все принципиальные разногласия. По словам Ампелонского, на следующей неделе стороны будут готовиться к подписанию меморандума.

Авторы: Сергей Соболев, Мария Истомина, Маргарита Девяткина.
Теги: «Яндекс» , «Газпром-Медиа» , Роскомнадзор , Mail.Ru Group
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