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Технологии и медиа ,  
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В России снимут экранизацию Atomic Heart

«Кинопоиск» выпустит экранизацию Atomic Heart
Игру Atomic Heart выпустили в феврале 2023 года — в ней в альтернативном СССР 1950-х роботы нападают на людей. Точная дата выхода экранизации не уточняется, над сценарием работает Роман Кантор
Девушки в костюме героев компьютерной игры Atomic Heart на фестивале &laquo;Российская креативная неделя. Москва Фест&raquo;&nbsp;в Москве
Девушки в костюме героев компьютерной игры Atomic Heart на фестивале «Российская креативная неделя. Москва Фест» в Москве (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

«Кинопоиск» работает над экранизацией российского шутера Atomic Heart, сообщили на презентации, организованной сервисом, передает корреспондент РБК.

Съемки начнутся в 2025 году, сценарий напишет Роман Кантор, который участвовал в создании фильма «Мастер и Маргарита» (2023) и сериала «Эпидемия» (2019). Работа над проектом идет под совместным креативным контролем со студией Mundfish — разработчиком Atomic Heart, отметили на презентации. Точная дата выхода экранизации не уточняется, но речь идет о периоде до 2029 года.

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Кадр игры Atomic Heart

Сюжет компьютерной игры Atomic Heart разворачивается в альтернативном Советском Союзе 1950-х, в котором роботы выходят из-под контроля и нападают на сотрудников предприятия, где их собирают. Главный герой игры — майор Сергей Нечаев — начинает расследование. К Atomic Heart выпущено два дополнения — Annihilation Instinct и Trapped in Limbo.

Игра разрабатывалась Mundfish в сотрудничестве с американской Nvidia, та предложила «железо» и доступ к движку Unreal Engine 4, а также частично взяла на себя рекламное продвижение. Разработчики не раскрывали бюджет, потраченный на создание игры, а также объем сборов. По оценкам экспертов, стоимость проекта составляет от $5 млн до $25 млн.

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Фото:mundfish.com

Atomic Heart доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Пользователи Windows могут приобрести ее через Steam (в России сервис недоступен) или через VK Play.

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