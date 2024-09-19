В России снимут экранизацию Atomic Heart

Игру Atomic Heart выпустили в феврале 2023 года — в ней в альтернативном СССР 1950-х роботы нападают на людей. Точная дата выхода экранизации не уточняется, над сценарием работает Роман Кантор

Девушки в костюме героев компьютерной игры Atomic Heart на фестивале «Российская креативная неделя. Москва Фест» в Москве (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

«Кинопоиск» работает над экранизацией российского шутера Atomic Heart, сообщили на презентации, организованной сервисом, передает корреспондент РБК.

Съемки начнутся в 2025 году, сценарий напишет Роман Кантор, который участвовал в создании фильма «Мастер и Маргарита» (2023) и сериала «Эпидемия» (2019). Работа над проектом идет под совместным креативным контролем со студией Mundfish — разработчиком Atomic Heart, отметили на презентации. Точная дата выхода экранизации не уточняется, но речь идет о периоде до 2029 года.

Сюжет компьютерной игры Atomic Heart разворачивается в альтернативном Советском Союзе 1950-х, в котором роботы выходят из-под контроля и нападают на сотрудников предприятия, где их собирают. Главный герой игры — майор Сергей Нечаев — начинает расследование. К Atomic Heart выпущено два дополнения — Annihilation Instinct и Trapped in Limbo.

Игра разрабатывалась Mundfish в сотрудничестве с американской Nvidia, та предложила «железо» и доступ к движку Unreal Engine 4, а также частично взяла на себя рекламное продвижение. Разработчики не раскрывали бюджет, потраченный на создание игры, а также объем сборов. По оценкам экспертов, стоимость проекта составляет от $5 млн до $25 млн.

Atomic Heart доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Пользователи Windows могут приобрести ее через Steam (в России сервис недоступен) или через VK Play.