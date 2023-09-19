Маск допустил введение платного доступа к Twitter для всех пользователей

Twitter наполнен «армиями ботов», которые с помощью искусственного интеллекта обходят капчу, заявил Маск. Для борьбы с этим могут ввести платный доступ к соцсети, поскольку организовать множество ботов стало слишком дорого

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Пользование X (ранее Twitter) может стать платным, соцсеть рассматривает возможность брать со всех своих пользователей «небольшую сумму» на ежемесячной основе. Об этом заявил миллиардер и владелец соцсети Илон Маск на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, пишет Forbes.

Это «единственный способ, который я могу придумать для борьбы с огромными армиями ботов», сказал бизнесмен.

Маск пояснил, что создание ботов стоит «доли пенни», но если бы за использование Twitter понадобилось заплатить «несколько долларов» или «какую-то незначительную сумму», это стало бы очень затратным. Со слов миллиардера, при помощи искусственного интеллекта боты лучше справляются с капчей, чем люди.

Маск сделал это заявление в ответ на слова израильского премьера, что справиться с антисемитизмом в Twitter можно с помощью борьбы с ботами. «По крайней мере, если вам попадется сумасшедший и полный ненависти парень, пусть он говорит одним голосом, а не армией фальшивых миллионов», — предложил Нетаньяху. Миллиардер согласился с его позицией. «Свобода слова иногда означает, что кто-то, кто вам не нравится, говорит то, что вам не нравится. Если у вас этого нет, то это не свобода слова», — заявил вместе с тем Маск. Он подчеркнул, что, если соцсеть не будет интересной, развлекательной, вовлекающей, пользователи уйдут из нее.

Антидиффамационная лига прежде критиковала Twitter, указывая как на «рост антисемитского контента на платформе, так и на снижение модерации антисемитских постов». Центр по противодействию цифровой ненависти отмечал: ежедневное использование слова «нигер» (в оригинале использовано словосочетание n-word) при Маске в три раза превысил средний показатель прошлого года.

Рекламные доходы Twitter к сентябрю упали на 60%, рассказывал Маск, связывая динамику с обвинениями в распространении антисемитских высказываний. Миллиардер отверг обвинения и назвал ее организацию, «по иронии судьбы, крупнейшим генератором антисемитизма на этой платформе» и «агрессивной в своих требованиях заблокировать аккаунты в социальных сетях даже за незначительные нарушения». «Если так будет продолжаться, у нас не будет другого выбора, кроме как подать иск о клевете против, по иронии судьбы, антидиффамационной лиги», — добавил он.

Идею введения в Twitter платную модель доступа Маск обсуждал еще прошлой осенью, сообщал отраслевое издание Platformer. В соцсети уже действует платная подписка Twitter Blue, ее приобретение необязательно для использования платформы. Она позволяет пользоваться премиум-функциями, среди которых увеличение предельно допустимого количества символов в одном твите до 10 тыс.