Twitter увеличил лимит символов до 10 тыс. для платных подписчиков

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Пользователи с платной подпиской Twitter Blue теперь смогут публиковать посты длиной до 10 тыс. знаков, а также использовать жирный шрифт и курсив, говорится в сообщении соцсети.

Новые возможности доступны для тех, кто подключит монетизацию на своем аккаунте. Эту функцию ранее анонсировал владелец соцсети Илон Маск. С ее помощью можно сделать публикации платными для своих подписчиков.

Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд и возглавил компанию в конце прошлого октября. После этого он начал менять политику соцсети — например, предложил сделать платной верификацию аккаунтов.

В конце марта Маск заявил, что с 15 апреля рекомендательная вкладка «Для вас» в Twitter с 15 апреля начнет показывать публикации только пользователей с активной подпиской Twitter Blue. Ограничения будут действовать и на участие в опросах: голосовать в них также смогут только пользователи с платной подпиской.

В России доступ к Twitter ограничен. Роскомнадзор заявил, что эта мера введена «в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».

В апреле соцсеть сняла ограничения на поисковую выдачу аккаунтов российских государственных деятелей и ведомств (после начала военной операции на Украине их твиты перестали отображаться). После этого депутаты всех фракций обратились с просьбой разблокировать соцсеть к генпрокурору Игорю Краснову.

Роскомнадзор не увидел оснований для этого, отметив, что на платформе все еще остается 1,3 тыс. запрещенных материалов, в том числе детская порнография, «наркотический и суицидальный контент», а также фейки о спецоперации.