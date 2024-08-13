В работе Telegram произошел сбой

Сбой возник около 02:00 мск в нескольких странах. Большинство пользователей жалуется на проблемы с отправкой сообщений. Также наблюдаются проблемы в соединении с сервером и работе приложения

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервисов Downdetector и Сбой.рф, которые собирают сообщения о неполадках от пользователей.

По данным обоих сервисов, сбой произошел около 02:00 мск. Неполадки зарегистрировали в нескольких странах мира, в том числе в США. В России о них чаще всего сообщали пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

По информации Downradar, наиболее распространенной проблемой у пользователей Telegram стали трудности с отправкой сообщений — об этом заявили 76% тех, кто отправил отчет об ошибках. 16% пользователей пожаловались на проблемы с соединением с сервером, еще 8% — на неполадки в работе приложения.

Один из последних массовых сбоев в работе Telegram произошел в начале июля. Пользователи из разных регионов России жаловались на на сбои в работе приложения, невозможность отправки и получения сообщений.