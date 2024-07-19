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Технологии и медиа ,  
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Microsoft сообщила о попытках устранить сбой облачной системы и сервисов

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Фото: Jeenah Moon / Getty Images
Фото: Jeenah Moon / Getty Images

Microsoft подтвердила сбой обслуживания систем и сообщила, что предпринимает «меры по смягчению последствий», говорится в сообщении компании.

Там уточнили, что занимаются решением проблем с облачными сервисами в США, а также сбоем, затрагивающим несколько ее приложений и сервисов.

По данным Microsoft, отключение систем началось примерно в 18:00 по восточному времени (около 2:00 мск 19 июля).

Произошел глобальный сбой систем Windows
Технологии и медиа
Фото:Ingram Images / Global Look Press

Предварительно, в компании предполагают, что сбой начался из-за «изменения конфигурации в части наших внутренних рабочих нагрузок в Azure (облачном сервисе. — РБК)». Как следствие, это повлекло «сбои подключения, которые повлияли на последующие службы Microsoft 365, зависящие от этих подключений».

В пятницу, 19 июля, по всему миру наблюдается сбой в работе устройств с системой Windows. Как пишет Register, это связано с ошибкой в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. Пользователи жалуются на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10.

Предположительно из-за этого же в работе авиакомпаний в США, ЕС, Австралии и других стран произошел массовый сбой.

Помимо этого, британский телеканал Sky News прервал вещание на фоне сбоя в работе операционной системы Windows, затронувшего IT-системы по всему миру.

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Теги
Microsoft сбой
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Телеканал Sky News прервал вещание на фоне глобального сбоя Windows
Технологии и медиа
В работе авиакомпаний по всему миру произошел массовый сбой
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Произошел глобальный сбой систем Windows
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