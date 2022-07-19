Суд отказался регистрировать бренд компании Прохорова для метавселенной
В понедельник, 18 июля Суд по интеллектуальным правам отклонил кассационную жалобу компании Sensorium DLT Ltd (бизнес-подразделение Sensorium Corporation, которая развивает технологии виртуальной реальности), следует из картотеки арбитражных дел. Sensorium оспаривала отказ Роспатента в регистрации товарного знака Sensorium Galaxy.
Sensorium Corporation была основана в 2018 году миллиардером Михаилом Прохоровым. Компания занимается технологиями виртуальной реальности (VR) и согласно анонсу намерена проводить в виртуальном пространстве концерты как реальных артистов, так и артистов, созданных с помощью искусственного интеллекта. В частности, Sensorium планирует организовать виртуальный концерт памяти Владимира Высоцкого, в котором споют Лепс, Джигурда и другие артисты. Под брендом Sensorium Galaxy компания продвигает метавселенную (под этим понимается собрание цифровых миров).
Как Sensorium пыталась зарегистрировать бренд
Заявку на регистрацию Sensorium Galaxy в Роспатент компания подала в апреле 2020 года. Из нее следует, что Sensorium пыталась зарегистрировать свой бренд по 9, 28, 38, 41 и 42-му классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), к которым относятся 3D-очки; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; нательные устройства, отслеживающие физическую активность; шлемы виртуальной реальности; игровые автоматы; портативные электронные игры и игрушки с телекоммуникационными функциями; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; телеконференции; организация выставок и досуга; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов и др.
В феврале 2021 года Роспатент отказал в регистрации. Как говорилось в решении, обозначение Sensorium Galaxy близко к нескольким брендам, зарегистрированным южнокорейской Samsung Electronics, которая производит различную высокотехнологичную продукцию. Так как товары и услуги перекликаются, регистрация торгового знака может ввести потребителя в заблуждение относительно того, кто именно их производит, посчитали в службе по интеллектуальной собственности. Компания подала возражение на это решение, которое служба частично удовлетворила, разрешив регистрацию бренда Sensorium Galaxy для части товаров 28-го класса МКТУ: «пояса для плавания; пояса тренировочные для талии; приманки для охоты или рыбной ловли».
В ноябре прошлого же года Sensorium обратилась в суд. Компания настаивала на том, что при экспертизе сравниваемых обозначений следовало учитывать степень сходства их сильных элементов, то есть SENSORIUM и SAMSUNG. Компания также указывала, что Роспатент не учел предоставление правовой охраны на этот товарный знак в странах Европейского союза и отсутствие там претензий со стороны иных правообладателей.
В апреле этого года суд отказал в удовлетворении требований Sensorium, указав на фонетическое и семантическое тождество входящего в состав товарных знаков элемента GALAXY, который «занимает в них доминирующее положение, акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь, в том числе за счет логического ударения, и в принципе несет в себе основную индивидуализирующую функцию». Суд согласился с выводом Роспатента, что потребитель не сможет отличить товары и услуги компаний. В мае Sensorium подала кассационную жалобу на это решение.
Представитель Sensorium не стал комментировать, намерена ли компания оспаривать решение по ней в Верховном суде.
Отсутствие регистрации бренда в Роспатенте в том числе по отдельным классам означает, что компания не получила исключительные права на обозначение, которое хотела использовать, и не сможет иметь для него ту правовую охрану, которая предусмотрена для товарных знаков в России, пояснила РБК партнер, руководитель Санкт-Петербургского офиса Semenov&Pevzner Екатерина Смирнова. «Фактически, если другие компании будут использовать в России обозначение Sensorium Galaxy для идентификации товаров, работ и услуг, по которым товарный знак не зарегистрирован, правообладатель не сможет запретить это или взыскать с нарушителя компенсацию за нарушение исключительных прав», — говорит она. При этом оказывать услуги под незарегистрированным обозначением не запрещено.
Как Sensorium регистрирует бренд в других странах
Отказы в регистрации товарного знака Sensorium Galaxy были и в других странах, свидетельствуют документы, опубликованные на сайте Madrid Monitor Всемирной организации интеллектуальной собственности (позволяет отслеживать статус международных заявок на товарные знаки и международных регистраций в 128 странах). В частности, компании было отказано в регистрации товарного знака Sensorium Galaxy в Китае, Южной Корее и Индии. В Южной Корее Sensorium также отказали в регистрации товарных знаков для продуктов PRISM WORLD, MOTION WORLD и Senso.
При этом в США она получила защиту на Sensorium Galaxy для товаров и услуг 9, 28, 38, 41 и 42-го классов МКТУ.