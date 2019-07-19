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Технологии и медиа ,  
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Власти отказались ограничивать госзакупки импортных холодильников
Правительство исключило бытовую технику из перечня российской продукции, которая получит преференции при госзакупках. На таком решении настаивали крупнейшие мировые вендоры
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Правительство отказалось давать российским производителям бытовой техники преференции при госзакупках. Это следует из постановления правительства, ограничивающего закупки радиоэлектронной продукции иностранного производства федеральными и муниципальными ведомствами. Копия документа есть у РБК. Постановление утверждено, подтвердил источник РБК в аппарате правительства.

Документ разработан Минпромторгом, его предыдущие версии были опубликованы на портале Regulation.gov.ru. Его цель — стимулирование производства радиоэлектронной продукции на территории России. Для этого будет создан специальный реестр российской радиоэлектронной продукции по аналогии с ранее созданным реестром отечественного программного обеспечения. Производители продукции, попавшей в реестр, получают привилегии при госзакупках. В частности, приобретение иностранного оборудования и софта допускается, только если его отечественный аналог отсутствует в реестре.

В предыдущей версии на Regulation.gov.ru перечень типов продукции радиоэлектронной продукции, на которую вводятся ограничения, был шире — в нем было 22 наименования. В утвержденном постановлении правительства перечень сокращен до 13 позиций. Среди прочего из финальной версии документа исчезла категория бытовой техники. Еще в марте этого года Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, объединяет Samsung, LG, Electrolux, Ariston и др.) обратилась в Минпромторг с просьбой не распространять ограничения при закупках на эту категорию продукции.

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«Потребительская бытовая техника не является радиоэлектронным оборудованием в значении, определенном в проекте этих правил, поэтому включение ее в перечень противоречит логике. Кроме того, эта техника никак не влияет на безопасность государства и не используется для целей оборонной промышленности», — пояснил РБК представитель РАТЭК Антон Гуськов.

По его словам, примерно 90% бытовой техники производится в России, но даже при этом производители не попадают под требования Минпромторга о локализации, которые прописаны в постановлении. «Они не соответствуют требованиям о структуре собственников и российском владении правами на интеллектуальную собственность», — пояснял Гуськов.

По итогам 2018 года продажи электроники и бытовой техники в России увеличились на 18%, до 1,8 трлн руб., оценивало агентство Infoline.

Кроме того, бытовая техника занимает очень маленький процент в общем объеме госзакупок, считает старший вице-президент ИТ-компании Kraftway Ренат Юсупов. «Большая доля закупок приходится на телекоммуникационное оборудование и средства вычислительной техники. Хотя преференции и поддержка выгодны любым производителям», — уверен он.

Гуськов подтверждает, что доля бытовой техники в госзакупках невелика. По его мнению, в подобных закупках участвуют не столько сами ведомства, сколько ведомственные структуры (например, санатории) или госкорпорации, которые могут закупать такую технику, как холодильники, телевизоры, кондиционеры. «В любом случае эта техника напрямую не влияет на деятельность госструктур», — заключил Гуськов.

Представитель Минпромторга отказался комментировать внесенные в документ изменения, отметив только, что подписанный документ к ним еще не поступил и итоговый перечень в ведомстве не видели.

Как еще изменился перечень

Из перечня продукции, производители которой получат преференции при госзакупках, также исчезли:

  • электродвигатели, генераторы, трансформаторы, а также электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура;
  • оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов;
  • промышленное холодильное и вентиляционное оборудование;
  • индикаторные панели на жидких кристаллах;
  • устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах и др.

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Глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев отмечает, что в подобные реестры попадает оборудование нескольких категорий. «Во-первых, это продукция, производители которой имеют лоббистские возможности. Во-вторых, продукция, защита и поддержка которой обусловлена интересами национальной безопасности. В-третьих, категории, которые имеют потенциал для инновационного развития и которые в перспективе могут занять нишу на мировом рынке», — отметил Комлев. К последним он относит, например, все, что связано со светогенерацией, или, например, аккумуляторы и батареи. Исключенную из перечня категорию «индикаторные панели на жидких кристаллах» он также считает перспективной, но в этой сфере, по его словам, нет конкурентоспособной российской продукции.

«Поддержка должна быть оправданна. С одной стороны, нельзя заставлять закупать продукцию низкого качества, даже если она российская. С другой, такие категории как, например, розетки, резисторы или конденсаторы, не являются стратегически важными и их легко можно купить на мировом рынке», — говорит он. Стоимость российской продукции из этой категории выше, чем иностранной, поэтому ее обязательная закупка привела бы к росту цены для конечного потребителя, заключил Комлев.

Авторы: Александра Посыпкина, Кирилл Сироткин
Теги: Правительство, Минпромторг, РАТЭК, госзакупки
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