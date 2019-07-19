Власти отказались ограничивать госзакупки импортных холодильников

Правительство исключило бытовую технику из перечня российской продукции, которая получит преференции при госзакупках. На таком решении настаивали крупнейшие мировые вендоры

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Правительство отказалось давать российским производителям бытовой техники преференции при госзакупках. Это следует из постановления правительства, ограничивающего закупки радиоэлектронной продукции иностранного производства федеральными и муниципальными ведомствами. Копия документа есть у РБК. Постановление утверждено, подтвердил источник РБК в аппарате правительства.

Документ разработан Минпромторгом, его предыдущие версии были опубликованы на портале Regulation.gov.ru. Его цель — стимулирование производства радиоэлектронной продукции на территории России. Для этого будет создан специальный реестр российской радиоэлектронной продукции по аналогии с ранее созданным реестром отечественного программного обеспечения. Производители продукции, попавшей в реестр, получают привилегии при госзакупках. В частности, приобретение иностранного оборудования и софта допускается, только если его отечественный аналог отсутствует в реестре.

В предыдущей версии на Regulation.gov.ru перечень типов продукции радиоэлектронной продукции, на которую вводятся ограничения, был шире — в нем было 22 наименования. В утвержденном постановлении правительства перечень сокращен до 13 позиций. Среди прочего из финальной версии документа исчезла категория бытовой техники. Еще в марте этого года Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, объединяет Samsung, LG, Electrolux, Ariston и др.) обратилась в Минпромторг с просьбой не распространять ограничения при закупках на эту категорию продукции.

«Потребительская бытовая техника не является радиоэлектронным оборудованием в значении, определенном в проекте этих правил, поэтому включение ее в перечень противоречит логике. Кроме того, эта техника никак не влияет на безопасность государства и не используется для целей оборонной промышленности», — пояснил РБК представитель РАТЭК Антон Гуськов.