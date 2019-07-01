В России вступил в силу запрет госзакупок импортных вин

В России с 1 июля вступает в силу запрет на закупку вина зарубежного производству для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Соответствующий документ в конце мая текущего года подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ был подготовлен Минсельхозом. Согласно закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года, правительство может устанавливать ограничения на допуск к закупкам иностранных товаров для государственных и муниципальных нужд.

Под запрет, в частности, попали вина виноградные, игристые, ликерные и фруктовые (плодовые). Как следует из справки к постановлению, мера принята в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия,

«Ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, обращающиеся в коммерческом секторе [в магазинах, торговых сетях, на коммерческих предприятиях]», — уточняется в справке.

В августе 2016 года правительство своим постановлением уже запретило закупать ряд продуктов иностранного производства для нужд госучреждений. Среди них — мясная, рыбная и молочная продукция, соль, сахар и пр. Нынешнее постановление расширяет этот список.