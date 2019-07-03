Минэк не поддержал идею производителей электроники повысить пошлины

Каковы перспективы повышения пошлин в будущем

Вопрос о повышении пошлин для производителей телеком-оборудования обсуждается не первый год. В августе 2016 года занимавший тогда пост губернатора Псковской области Андрей Турчак предложил Владимиру Путину повысить пошлины на ввоз в Россию электроники более чем в четыре раза — с 14 до 60%. По подсчетам губернатора, такая мера позволила бы резко увеличить долю отечественной продукции на рынке, принесла бы бюджету более 600 млрд руб. и способствовала бы созданию более 20 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест. В ответ член президиума Ассоциации компаний розничной торговли Илья Ломакин-Румянцев заявил, что предложенная Турчаком мера не поможет отечественным производителям, но разбалансирует потребительский рынок и убьет онлайн-магазины.

В июне 2017 года помощник президента Андрей Белоусов заявлял, что российские производители электроники могут выйти с инициативой о повышении ввозных пошлин на импортное оборудование. Увеличение может вступить в противоречие с нормами ВТО, но в условиях антироссийских санкций он считал это вполне допустимым. «ВТО основано на известных принципах, которые лежат в основе соответствующих соглашений, применение санкций эти принципы отметает напрочь, просто напрочь. И сегодня довольно-таки странно нам оглядываться даже на наши обязательства, когда по отношению к РФ все базовые принципы ВТО отложены в сторону», — говорил Белоусов.

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Идея о защитных пошлинах для телеком-оборудования действительно обсуждается давно, соглашается Покровский. Но в начале этого года появилось поручение вице-премьера Максима Акимова проработать такой вопрос. «Кроме того, мы видим, как нормы о свободной торговле ВТО нарушаются членами организации, которые выставляют защитные пошлины, аргументируя это интересами национальной безопасности. Это дало нам надежду на то, что руководство страны нас наконец услышит», — сказал Покровский.

Повышение пошлин на небольшой перечень продукции, о котором пишет Минэкономразвития, не поможет российским производителям конкурировать с иностранными, уверен Иван Покровский. «Речь идет об очень нишевом продукте — электротехнических приборах. Это смежный рынок для производителей электроники», — пояснил Покровский.

Наибольшее беспокойство участников рынка вызывает конкуренция с производителями систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования, мониторов, SSD-накопителей. «Согласно соглашению ВТО о торговле информационными технологиями на эти товары установлены нулевые пошлины. Основной импортер — Китай, который за счет масштабов производства и нулевых пошлин может предложить покупателям цены примерно на 15–20% ниже, чем российские производители», — отметил Покровский. Но при малом масштабе производства отечественные предприятия не смогут нарастить мощности и снизить за счет этого конечную цену своей продукции, предупредил он.

Как рынок относится к идее повышения пошлин

Представитель производителя телеком-оборудования Т8 отметил, что российская продукция очень часто не может конкурировать не по причине отсталости, а по причине того, что рынок уже занят и поделен между иностранными участниками. «Сюда добавляются неумение работать на открытом рынке в условиях жесткой конкуренции и отсутствие реального финансирования промышленных производителей», — пояснил он. По его мнению, в таких условиях без протекционизма у производителей нет шанса на развитие собственных технологий. «Многие страны прошли такой этап, и везде государство помогало своим производителям, в том числе наличием пошлин, прямых или косвенных. Несколько лет назад мы довольно много общались с министерствами и много писем писали на тему повышения пошлин, на тот момент это не имело успеха», — заключил представитель Т8.

Старший вице-президент ИТ-компании Kraftway Ренат Юсупов считает, что повышение ввозных пошлин выгодно отрасли в целом. «Повышение пошлин приведет к тому, что компаниям, таким как Huawei, например, станет выгодно локализовать свое производство в России. Это создаст дополнительные рабочие места, а также увеличит отчисления в бюджет», — указал Юсупов.

По словам исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николая Комлева, если ввести пошлину на готовое изделие, иностранные производители будут вынуждены локализовать свое производство. В противном случае их продукция вырастет в цене и им станет труднее конкурировать на российском рынке.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов согласен, что поддерживать локальное производство нужно, но очень сбалансированно. «Действующих сегодня пошлин достаточно для благоприятный работы производителей бытовой техники и электроники. А если кому-то нужна дополнительная поддержка, то для этого нужно более конкретное и четкое экономическое обоснование», — говорит Гуськов.

Покровский признает, что повышение пошлин на телеком-оборудование может привести к росту средней цены изделий на 15–20%. Но, по его мнению, ценовой скачок продлится не больше двух лет. «Дальше цена начнет снижаться, потому что российские производители начнут конкурировать между собой», — уверен глава АРПЭ.