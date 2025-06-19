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ПМЭФ-2025 ,  
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Эксклюзив

Швыдкой исключил музейное сотрудничество России с Ираном и Израилем

Сюжет
ПМЭФ-2025
Спецпредставитель президента заявил о невозможности музейного сотрудничества с Ираном и Израилем из-за военных действий. Сейчас вывоз выставочных экспонатов, по его словам, разрешен в такие страны, как Китай, Азербайджан
Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Музейное сотрудничество России с Ираном и Израилем в современных реалиях исключено. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) РБК рассказал специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Прежде считалось, что культурное партнерство с Ираном теоретически возможно. Но сдерживающим фактором для вывоза экспонатов стал риск военных действий. Отвечая на вопрос о том, возможен ли вывоз экспонатов в страны, напрямую сейчас в военных действиях не участвующие,  например Йемен и Оман, Швыдкой ответил, что необходимо «исследовать все риски».

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Фото:Klychkov_Andrey / Telegram

Не рассматривается партнерство и с США и странами Евросоюза, продолжил Швыдкой. Музейное сотрудничество, по его словам, требует очень «жестких государственных гарантий» возврата экспонатов, а также отказа партнеров принимать претензии третьих лиц. При этом ранее спецпредставитель президента допускал в будущем возобновление сотрудничества с музеями и Европы, и США.

Утрата скифского золота

Неготовность России к музейному обмену со странами, принимающими в отношении культурных экспонатов претензии третьих сторон, связан с проблемой скифского золота — коллекции более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Экспонаты для выставки передавали четыре крымских музея.

Но после присоединения Крыма к России в 2014 году возникла неопределенность, кому именно возвращать предметы, поскольку претензии на них заявило правительство Украины. Судебные разбирательства по этому поводу длились несколько лет. Но окончательное решение было принято Верховным судом Нидерландов в 2023 году, который оставил в силе постановление апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что решение «несправедливое и неправовое».

В числе стран, музейный обмен с которыми возможен, Швыдкой назвал Китай, Азербайджан, Казахстан, Белоруссию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. «Туда разрешен вывоз экспонатов из России, — добавил Швыдкой. — Но это не такой большой круг стран, как кажется».

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Михаил Швыдкой Музеи выставки международное сотрудничество
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