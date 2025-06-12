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Политика ,  
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Песков заявил, что у него нет данных о планах заблокировать Telegram

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Александру Юнашеву заявил, что ничего не знает о закрытии мессенджера Telegtam в России.

«Нет, мне не известно о наличии таких планов вообще ничего», — ответил Песков журналисту.

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Фото:BT Image / Shutterstock

Ранее несколько российских СМИ написали о возможном прекращении работы Telegram в стране, после того как председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире «Соловьев Live» поделился мнением, что мессенджер в России нужно либо замедлить, либо заблокировать, чтобы все перешли в мессенджер Max от VK.

«Рано или поздно все перейдут туда. Тут вопрос скорости перехода — принудительно быстро или спокойно медленно», — заявил он (цитата по 360.ru).

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Фото:Max

Ранее в Госдуме перечислили условия для восстановления работы YouTube. Компания сможет вернуться к полноценной работе в России, когда оплатит штрафы и восстановит доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, заявил член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Парламентарий подчеркнул, что в контексте условий речь идет «не о политике, а о соблюдении законодательства». «Игнорирование требований — это путь в никуда. Эпоха вседозволенности крупных IT-корпораций должна остаться в прошлом», — добавил он.

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Полина Минаева
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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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