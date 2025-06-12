Песков заявил, что у него нет данных о планах заблокировать Telegram
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Александру Юнашеву заявил, что ничего не знает о закрытии мессенджера Telegtam в России.
«Нет, мне не известно о наличии таких планов вообще ничего», — ответил Песков журналисту.
Ранее несколько российских СМИ написали о возможном прекращении работы Telegram в стране, после того как председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире «Соловьев Live» поделился мнением, что мессенджер в России нужно либо замедлить, либо заблокировать, чтобы все перешли в мессенджер Max от VK.
«Рано или поздно все перейдут туда. Тут вопрос скорости перехода — принудительно быстро или спокойно медленно», — заявил он (цитата по 360.ru).
Ранее в Госдуме перечислили условия для восстановления работы YouTube. Компания сможет вернуться к полноценной работе в России, когда оплатит штрафы и восстановит доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, заявил член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Парламентарий подчеркнул, что в контексте условий речь идет «не о политике, а о соблюдении законодательства». «Игнорирование требований — это путь в никуда. Эпоха вседозволенности крупных IT-корпораций должна остаться в прошлом», — добавил он.
Читайте РБК в Telegram.
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов