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Военная операция на Украине ,  
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Парламентская комиссия предложила проводить экспертизу видеоигр

Парламентская комиссия предложила разработать механизм экспертизы видеоигр
Сюжет
Военная операция на Украине
Парламентская комиссия рекомендует разработать механизм экспертизы видеоигр, которые «направлены на формирование девиантного поведения и нивелирование правовой культуры» среди детей. В качестве примера приводится World of Tanks
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении детей со стороны украинских властей рекомендовала российскому правительству разработать механизм экспертизы видеоигр, «которые направлены на формирование девиантного поведения и нивелирование правовой культуры среди детей и молодежи», а также способы ограничить распространение подобного контента на территории России. Об этом говорится в итоговом докладе комиссии.

В документе сказано, что через видеоигры украинская сторона пытается повлиять на российских детей и сформировать «подростковую геймерскую проукраинскую среду». Парламентарии считают, что у детей может сформироваться негативный образ России из-за «русофобского видеоряда»: например, в World of Tanks «российские танки всегда хуже западных и постоянно ломаются». Кроме того, другие игроки через закрытые чаты могут распространять «русофобские взгляды».

Также комиссия рекомендует правительству вместе с Центробанком ограничить возможность доната в сетевых видеоиграх, если разработчики перечисляют средства на помощь «структурам киевского режима». В качестве примера приводится компания Wargaming (разрабатывает в том числе World of Tanks и World of Warships). В 2023 году она создала проект для сборов средств для закупки машин скорой помощи для Украины.

Путин предложил создать механизмы контроля за рынком компьютерных игр
Общество
Фото:Rüdiger Wölk / IMAGO / ТАСС

В комиссии заявили со ссылкой на сайт компании, что она перечислила $1,5 млн на помощь ВСУ. На сайте Wargaming сказано, что она перечислила $1 млн на медицинскую помощь и оборудование, $100 тыс. — на помощь пострадавшим от разрушения плотины Каховской ГЭС, а сотрудники собрали €200 тыс. на закупку машин скорой помощи для украинских медиков.

В апреле 2022 года Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии. Ее игровой бизнес в обеих странах был передан российской компании Lesta Games. Последняя переименовала игры в «Мир танков» и «Мир кораблей». Lesta подчеркивала, что не имеет отношения к иным играм схожей тематики, и рекомендовала быть внимательными при совершении платежей и покупок онлайн, чтобы не нарушать законодательство России и Белоруссии.

Росфинмониторинг весной 2022 года предупредил, что оказание финансовой, материально-технической и иной помощи Украине, в том числе ВСУ, влечет уголовную ответственность по ст. 275 УК (госизмена), по которой может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Также правительству предложено разработать инструменты блокировки в мессенджерах «деструктивного контента, который направлен на дискредитацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и вовлечение несовершеннолетних в деструктивную деятельность». Государственной думе и Совету Федерации рекомендуется провести слушания о безопасности детей в сфере сетевых видеоигр и поддержке отечественной индустрии.

Президент России Владимир Путин в мае подписал указ, согласно которому следует создать механизм государственного и общественного контроля рынка компьютерных игр (чтобы исключить искажение исторических событий и роли России в мире), заменить иностранные цифровые платформы российскими и т.д.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
видеоигры парламент комиссия подростки World of Tanks

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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