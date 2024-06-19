Парламентская комиссия предложила проводить экспертизу видеоигр

Парламентская комиссия рекомендует разработать механизм экспертизы видеоигр, которые «направлены на формирование девиантного поведения и нивелирование правовой культуры» среди детей. В качестве примера приводится World of Tanks

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Парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении детей со стороны украинских властей рекомендовала российскому правительству разработать механизм экспертизы видеоигр, «которые направлены на формирование девиантного поведения и нивелирование правовой культуры среди детей и молодежи», а также способы ограничить распространение подобного контента на территории России. Об этом говорится в итоговом докладе комиссии.

В документе сказано, что через видеоигры украинская сторона пытается повлиять на российских детей и сформировать «подростковую геймерскую проукраинскую среду». Парламентарии считают, что у детей может сформироваться негативный образ России из-за «русофобского видеоряда»: например, в World of Tanks «российские танки всегда хуже западных и постоянно ломаются». Кроме того, другие игроки через закрытые чаты могут распространять «русофобские взгляды».

Также комиссия рекомендует правительству вместе с Центробанком ограничить возможность доната в сетевых видеоиграх, если разработчики перечисляют средства на помощь «структурам киевского режима». В качестве примера приводится компания Wargaming (разрабатывает в том числе World of Tanks и World of Warships). В 2023 году она создала проект для сборов средств для закупки машин скорой помощи для Украины.

В комиссии заявили со ссылкой на сайт компании, что она перечислила $1,5 млн на помощь ВСУ. На сайте Wargaming сказано, что она перечислила $1 млн на медицинскую помощь и оборудование, $100 тыс. — на помощь пострадавшим от разрушения плотины Каховской ГЭС, а сотрудники собрали €200 тыс. на закупку машин скорой помощи для украинских медиков.

В апреле 2022 года Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии. Ее игровой бизнес в обеих странах был передан российской компании Lesta Games. Последняя переименовала игры в «Мир танков» и «Мир кораблей». Lesta подчеркивала, что не имеет отношения к иным играм схожей тематики, и рекомендовала быть внимательными при совершении платежей и покупок онлайн, чтобы не нарушать законодательство России и Белоруссии. Росфинмониторинг весной 2022 года предупредил, что оказание финансовой, материально-технической и иной помощи Украине, в том числе ВСУ, влечет уголовную ответственность по ст. 275 УК (госизмена), по которой может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Также правительству предложено разработать инструменты блокировки в мессенджерах «деструктивного контента, который направлен на дискредитацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и вовлечение несовершеннолетних в деструктивную деятельность». Государственной думе и Совету Федерации рекомендуется провести слушания о безопасности детей в сфере сетевых видеоигр и поддержке отечественной индустрии.

Президент России Владимир Путин в мае подписал указ, согласно которому следует создать механизм государственного и общественного контроля рынка компьютерных игр (чтобы исключить искажение исторических событий и роли России в мире), заменить иностранные цифровые платформы российскими и т.д.