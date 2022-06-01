WhatsApp внедрит функцию редактирования сообщений

WhatsApp планировал ввести функцию редактирования сообщений еще в 2017 году, но отказался от этой идеи, отмечает WABetaInfo. В Telegram менять текст отправленного сообщения можно с 2016 года

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WhatsApp работает над внедрением возможности редактирования сообщений, она может появиться в следующем обновлении, пишет WABetaInfo.

Сначала опция появится для участников бета-тестирования приложения на iOS, Android или для компьютера. Издание приводит скриншот из чата в WhatsApp, на котором видно, что при нажатии на сообщение в выпадающем меню появляется кнопка edit («редактировать»). По его данным, историю редактирования и прошлую версию сообщения, вероятнее всего, посмотреть будет нельзя.

Как отмечает издание, WhatsApp планировал разработать эту функцию пять лет назад — в начале 2017 года, однако спустя несколько дней отказался от этой идеи.

В середине апреля глава WhatsApp Уилл Каткарт анонсировал добавление функции реакции сообщений. В начале мая она стала доступна всем пользователям последних версий мессенджера на iOS, Android и компьютерах.

Мессенджер Telegram ввел функцию редактирования сообщений в мае 2016 года. При этом у измененного сообщения появляется метка «отредактировано».