Дуров анонсировал платную подписку Telegram Premium
Команда Telegram представит в июне платную подписку Telegram Premium с «дополнительными функциями, скоростью и ресурсами». Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
«Это также позволит пользователям поддерживать Telegram и вступать в клуб, который первым получает новые функции», — говорится в сообщении.
Основатель мессенджера подчеркнул, что, несмотря то что предыдущие «эксперименты с рекламой» в общедоступных каналах «были более успешными, чем ожидалось», Telegram «должен финансироваться в первую очередь его пользователями», а не рекламодателями.
Дуров заверил, что все нынешние функции останутся бесплатными, но появятся и новые бесплатные функции. Также пользователи, которые не будут подписаны на Telegram Premium, смогут воспользоваться некоторыми его функциями: к примеру, они смогут просматривать большие документы, медиа и стикеры, отправленные пользователями с премиальной подпиской.
Он объяснил решение ввести платную подписку тем, что многие пользователи просили еще больше увеличить лимиты на чаты, медиа и загрузку файлов. Однако если бы команда Telegram сняла все ограничения, то ее затраты на сервер и трафик стали бы неуправляемыми.
В середине апреля Telegram выпустил обновление, позволяющее пользователям создавать звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления сообщений, пересылать ответы с сохранением исходного сообщения, а также разрабатывать и использовать ботов нового поколения.
Также появилась функция автоматического удаления чатов. Пользователи могут установить сроки автоматического исчезновения чатов — два дня, три недели, четыре месяца и так далее.
После крупного обновления мессенджера 1 февраля пользователям стала доступна возможность отправлять видеостикеры, оставлять реакции на сообщения.