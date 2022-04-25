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Роскомнадзор сообщил, что «Википедия» подпадает под закон о «приземлении»

По закону о «приземлении» «Википедия» должна будет открыть в России свое представительство. В организации предупреждали, что из-за этого она рискует получить статус иноагента
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Фонд «Викимедиа» (Wikimedia Foundation), которому принадлежит российская «Википедия», подпадает под действие закона о «приземлении», сообщили «РИА Новости» в Роскомнадзоре.

Закон о «приземлении» иностранных ИТ-гигантов вступил в силу с 1 января. Власти обязали компании с суточной аудиторией более чем в 500 тыс. пользователей открывать в России свое представительство.

Изначально в списке организаций Роскомнадзора, которые подпадают под действие этого закона, «Википедии» не было. Чтобы попасть в него, суточная аудитория ресурса должна превышать 500 тыс. пользователей, а также должно соблюдаться одно из условий: компании размещают информацию на русском языке, распространяют рекламу для российской аудитории, осуществляют обработку данных граждан, получают денежные средства от российских пользователей.

Фонд «Викимедиа», как отметили в Роскомнадзоре, — иностранная компания, которая осуществляет деятельность в интернете на территории России, на площадке распространяется информация на русском языке, а также осуществляется обработка сведений о пользователях, находящихся на территории страны. «Таким образом, при наличии посещаемости более 500 тыс. российских пользователей в сутки Wikimedia Foundation попадает под действие закона о приземлении», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Российская «Википедия» заявила о риске получить статус иноагента
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Фото:Gary Cameron / Reuters

В ведомстве добавили, что 22 апреля направили запрос администрации площадки о суточной посещаемости русскоязычной версии «Википедии». По данным SimilarWeb, в марте русскоязычный сайт «Википедии» посетили 175,3 млн раз.

РБК направил запросы в пресс-службы Роскомнадзора и Wikimedia.

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Закон о «приземлении» иностранных компаний, помимо открытия своего представительства в России, также обязывает их зарегистрировать личный кабинет через сайт Роскомнадзора и разместить на ресурсе электронную форму для обратной связи. Если компания не выполнит требования РКН, ресурсу запретят размещать на своей базе рекламу, а также рекламировать самого себя. Платформу также не будут отражать в поисковой выдаче, а доступ к самому ресурсу могут ограничить (замедлить) или заблокировать.

Необходимость «приземления» иностранных ИТ-гигантов в администрации президента объяснили тем, что существующие офисы этих компаний не отвечали за нарушающие закон действия своих материнских организаций, поскольку не имели достаточных полномочий для полноценного взаимодействия с властями. По словам первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, власти не устраивало, что «наличие формально не связанных с головной компанией подразделений переводило все в человеческие взаимоотношения: захотите среагировать — вы среагируете, не захотите — нет».

«Википедия» сообщила о просьбе РКН удалить материалы из статьи про Путина
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Фото:Eric Risberg / AP

Всего в реестр Роскомнадзора вошли 13 компаний и принадлежащих им ресурсов, в том числе Google (сервисы Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta (признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России; компании принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom и другие.

В российской «Википедии» при этом предупредили, что из-за закона о «приземлении» она может получить статус иноагента. Станислав Козловский, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа ру», представляющего интересы «Википедии» в России, напомнил, что «Википедия» — некоммерческая организация, ее финансирование осуществляется благодаря пожертвованиям пользователей, а авторами статей являются посетители ресурса.

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