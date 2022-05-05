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Путин заявил, что одной «Википедией» невозможно пользоваться

Фото: Luciana Guerra / PA Images / ТАСС
Фото: Luciana Guerra / PA Images / ТАСС

Россия нуждается в просветительских проектах с объективной информацией, красиво и талантливо поданной, заявил президент Владимир Путин на встрече с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем. Стенограмма их встречи опубликована на сайте Кремля.

«Объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная — это очень востребовано, потому что одной «Википедией» невозможно пользоваться», — сказал президент. Древаль ответил, что база знаний, которая может стать конкурентом «Википедии», формируется внутри общества «Знание».

Он также сказал, что на российском телевидении может увеличиться количество просветительского контента.

«Стоит задуматься о том, чтобы фильмы, игровые форматы, лекции, контент про географию, про историю страны чаще появлялся на телеканалах. Если вы поддержите, мы проработаем в том числе с коллегами с телеканалов такие возможности, чтобы и на телевидении тоже был наш просветительский контент», — предложил Древаль. Путин в ответ сказал: «Договорились».

Во время встречи президент и генеральный директор «Знания» обсудили итоги работы общества, которое было «перезагружено» год назад. По словам Древаля, за год удалось охватить более 40 млн человек, выпущенный контент собрал более 400 млн просмотров. «Сейчас в «Знании» более 8 тыс. лекторов, рассчитываем увеличить их количество до 15 тыс. в этом году», — добавил гендиректор общества.

Организаторы «Нового Знания» сообщили о 5 млн просмотров марафона
Общество
Фото:marathon.znanierussia.ru

Общество «Знание» существовало с советских времен. В 2015 году была учреждена государственная просветительская организация «Российское общество «Знание», в апреле 2021-го Путин призвал перезапустить его работу. Уже в мае общество провело первый марафон «Новое знание», в сентябре прошел второй. Новый марафон «Знание» состоится с 17 по 19 мая, уточнил Древаль.

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