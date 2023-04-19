В Минэнерго США предупредили «Росатом» об американских ядерных технологиях на ЗАЭС

США потребовали от России не использовать американские технологии на ЗАЭС

Американские ядерные технологии подпадают под экспортный контроль США и любое их использование российской стороной будет незаконным, заявили в Вашингтоне

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

На Запорожской АЭС присутствуют американские ядерные технологии, которые не должны использоваться российскими организациями и должностными лицами, передает CNN со ссылкой на письмо Минэнерго США в адрес «Росатома». В министерстве подтвердили подлинность письма.

По данным телеканала, письмо датировано 17 марта 2023 года. В нем в частности говорится о «ядерных технических данных американского происхождения», подпадающих под экспортный контроль со стороны Вашингтона. Товары, программное обеспечение и технологии подлежат такому контролю, когда они могут использоваться для подрыва национальной безопасности США, поясняет телеканал.

В письме содержится предупреждение, что использование (владение, хранение, копирование, реэкспорт) американских технологий российскими гражданами и организациями будет незаконным, говорится в заметке.

В национальном управление по ядерной безопасности Минэнерго США подтвердили подлинность письма. Там отметили, что министр энергетики несет ответственность за выдачу разрешений на передачу несекретных гражданских ядерных технологий и поддержку деятельности других стран в области атомной энергии.

Еще в октябре глава управления Андреа Феркиле направил в Минэнерго письмо, в котором описывается технология, экспортированная Вашингтоном на Украину для использования на Запорожской АЭС, сообщает CNN. В письме также говорится, что у министерства «нет записей о каком-либо текущем разрешении передавать эту технологию и технические данные любому российскому гражданину или юридическому лицу».

Как отмечает телеканал, ведомство еще в июне 2021 года сообщало, что США помогли внедрить «новые процедуры технического обслуживания на реакторе, которые должны укрепить энергетическую безопасность» на Украине.

Запорожская АЭС расположена в Запорожской области, которая наряду с Херсонской, а также Донецкой и Луганской народными республиками была включена в состав России прошлой осенью. Решением президента Владимира Путина станция была передана в российскую собственность. Ее оператором является «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).

Международное внимание Запорожская АЭС привлекла из-за обстрелов, которым она неоднократно подвергалась. Станцию несколько раз посещал глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии. Он выступал за создание защитной зоны вокруг нее, но спустя несколько месяцев попыток договориться об этом с Москвой и Киевом отказался от этой идеи.