VisionLabs опровергла представленную Дмитрию Медведеву сделку с РФПИ

VisionLabs, разрабатывающая платформу распознавания лиц, опровергла заявление главы РФПИ о том, что фонд инвестировал в компанию. Возможность сделки обсуждается, но РФПИ — не единственный претендент, настаивают в компании

Фото: VisionLabs / Facebook

Гендиректор VisionLabs Александр Ханин заявил РБК, пока рано говорить о сделке, о которой ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Мы ведем переговоры с рядом международных инвесторов, в том числе с консорциумом, в состав которого входит РФПИ. Решение о сделке пока внутри компании не принято», — сказал Ханин. Он также отметил, что если акционеры в итоге одобрят сделку, на ее подготовку уйдет 3–6 месяцев.

На встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым глава фонда Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд одобрил инвестицию в компанию VisionLabs. РФПИ считает, что поможет компании выходить на ближневосточные рынки, говорил Дмитриев.

VisionLabs (ООО «ВижнЛабс») основана в 2012 году, занимается разработкой решений в области анализа данных, компьютерного зрения, робототехники, является резидентом «Сколково». Основной продукт VisionLabs — платформа распознавания лиц, которая позволяет в режиме реального времени анализировать фото- и видеоконтент и идентифицировать людей, сравнивая их изображения с различными базами данных. В частности, VisionLabs участвует в пилотном проекте Московского метрополитена по оснащению камерами видеонаблюдения стоек турникетов. Сейчас распознавание лиц осуществляется для обеспечения безопасности, но в будущем оно может быть использовано для оплаты проезда.