РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs

Основной продукт VisionLabs — платформа распознавания лиц, которая позволяет в режиме реального времени идентифицировать людей, сравнивая их изображения с различными базами данных

Фото: Bobby Yip / Reuters

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте правительства.

«Одобрили инвестицию в компанию VisionLabs, которая является одним из лидеров в мире по распознаванию лиц. Мы считаем, что поможем этой компании выходить на ближневосточные рынки», — сказал Дмитриев. О сумме он не сообщил. РБК направил вопросы о деталях сделки в РФПИ.

Медведев отметил, что эта технология сейчас активно развивается. Премьер также обратил внимание на привлечение частного софинансирования в национальные проекты.

VisionLabs основана в 2012 году и является резидентом «Сколково». Она разрабатывает решения в области анализа данных, компьютерного зрения, робототехники. Основной продукт VisionLabs — платформа распознавания лиц, которая позволяет в режиме реального времени анализировать фото- и видеоконтент и идентифицировать людей, сравнивая их изображения с различными базами данных.