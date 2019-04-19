Ошибки инвесторов подняли цену акций китайской компании в 1,2 тыс. раз

Акции Zoom Technologies начали бурно расти в цене перед IPO американского сервиса видеосвязи Zoom Video Communications. Менее чем за месяц стоимость бумаг выросла на 120 тыс. процентов

Фото: Victor J. Blue / Bloomberg

Стоимость акций мелкого производителя телекоммуникационного оборудования из Китая Zoom Technologies менее чем за месяц выросла более чем в тысячу раз — с 0,5 цента до $6. Эксперты связывают столь резкий рост котировок с выходом на IPO калифорнийского сервиса видеосвязи Zoom Video Communications, с которым и путают китайскую компанию инвесторы.

​На логотипах обеих компаний изображено слово Zoom, однако они используют разные биржевые тикеры — ZOOM и ZM. Причем тикер ZOOM принадлежит именно китайская Zoom Technologies, которая вышла на биржу еще в 1990 году. А Zoom Video Communications разместила свои акции на NASDAQ только 18 апреля 2019 года.

​Резкий рост котировок Zoom Technologies начался 22 марта после того, как калифорнийская компания объявила о своем выходе на IPO. За один день стоимость бумаг китайского компании выросла на 1100% — с 0,5 цента до $0,6. Портал Business Insider тогда предупреждал о путанице, однако бумаги Zoom Technologies продолжили дорожать. 15–16 апреля их стоимость поднималась до $6 за штуку, что в 1,2 тыс. раз, или на 120 тыс. процентов, превышает показатель 19 марта.

18 апреля Zoom Video Communications разместила свои бумаги на бирже NASDAQ, начальная цена размещения была установлена в $36, однако к концу дня стоимость акций выросла до $62 (+72,22%). В тот же день стоимость акций Zoom Technologies поднималась до $5,32, а закрылись торги на отметке $2,7, что на 10,2% превышает показатель предыдущих торгов и на 54 тыс. процентов показатель 19 марта.