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«Ростех» и Ротенберг решили создать сеть интернета вещей по всей стране
В 2020 году ГЛОНАСС-ТМ приступит к строительству федеральной сети интернета вещей, которую планирует использовать для сбора и анализа данных по всей стране. В ее создание компании придется вложить более 53 млрд руб.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Компания ГЛОНАСС-ТМ — совместное предприятие структур Игоря Ротенберга, ГК «Ростех» и АО «ГЛОНАСС» — в 2020 году планирует приступить к строительству федеральной сети промышленного интернета вещей (IoT). Об этом рассказали РБК источник на рынке связи и собеседник на рынке IoT, знакомые с планами компании.

«Да, планы по строительству сети есть, все для этого было сделано, частоты выделены, но детали лучше спрашивать у самой ГЛОНАСС-ТМ», — сообщил РБК генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Игорь Милашевский.

Согласно презентации проекта (копия есть у РБК), ГЛОНАСС-ТМ планирует использовать сеть IoT по всей стране для различных видов мониторинга, сбора и анализа данных. В частности, созданная компанией сеть позволит:

  • развернуть проекты для контроля потребления энергоресурсов (воды, электричества, газа),
  • осуществлять мониторинг зданий (управление паркингом, работа инженерных систем, климат-контроль),
  • контроль безопасности (доступ к дверям и окнам, детекция движений, системы наблюдения),
  • собирать данные о количестве посетителей и их поведении в общественных местах,
  • оптимизировать городское пространство: вывоз мусора, наружное освещение в городах, сбор данных о состоянии дорожной инфраструктуры в стране, экологический мониторинг загрязненности воздуха,
  • реализовать проекты раннего реагирования на лесные пожары.

Согласно презентации, в 2020–2024 годах компания установит для своей сети IoT более 34 тыс. базовых станций, на что планирует потратить 24,6 млрд руб. В целом капитальные затраты на проект по итогам пяти лет компания оценивает в 53 млрд руб. Планируется, что прибыль сеть IoT начнет приносить на пятый год существования.

В материалах ГЛОНАСС-ТМ говорится, что для запуска в России сети IoT компании уже выделен частотный диапазон 863–865 МГц и 874–876 МГц. Официально о выделении компании данного диапазона частот не сообщалось, но в конце 2018 года несколько отраслевых изданий со ссылкой на свои источники сообщали, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на закрытом заседании выделила компании этот диапазон без конкурса.

Представитель Министерства цифрового развития, курирующего ГКРЧ, не предоставил комментарии на момент публикации.

Владельцы ГЛОНАСС-ТМ

По данным СПАРК, ГЛОНАСС-ТМ создана в январе 2018 года и на 25% принадлежит государственному АО «ГЛОНАСС» — оператору системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС». Владельцем 75% ГЛОНАСС-ТМ является «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС) — компания — оператор системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон». В свою очередь, РТИТС принадлежит «РТ-Инвест» (50%), Игорю Ротенбергу (23,5%), сыну бизнесмена Аркадия Ротенберга, гендиректору «РТ-Инвеста» Андрею Шипелову (19%) и гендиректору РТИТС Антону Замкову (7,5%). Точная акционерная структура «РТ-Инвеста» не раскрывается, однако 25,01% компании владеет госкорпорация «Ростех».

Суверенный протокол

Согласно презентации проекта, для создания федеральной сети IoT ГЛОНАСС-ТМ намерена использовать собственную разработку в области энергоэффективной беспроводной связи (LPWAN) — протокол XNB. Его создала компания «Современные радио технологии» (СРТ), владельцы которой с конца 2018-го — Игорь Ротенберг и Андрей Шипелов.

Компания утверждает, что в сравнении с популярными в мире LPWAN-протоколами — NB-IoT и LoRa — у отечественного протокола больше радиус передачи данных и проникающая способность сигнала через бетонные стены. Кроме того, этот протокол — полностью российская разработка, которая использует для шифрования пользовательских данных отечественный алгоритм шифрования «Кузнечик», говорится в презентации ГЛОНАСС-ТМ и на сайте СРТ.

«XNB — это закрытый протокол компании СРТ. У компании были попытки популяризовать его и в дальнейшем сделать открытым, но, по моей информации, они прекратились, когда ее купили, — рассказал РБК Илья Быконя, генеральный директор Rightech, которая занимается разработками в сфере IoT. — Насколько мне известно, они готовят XNB-чип для широкого рынка, это позволит сторонним разработчикам использовать их сеть, но открытым протокол не сделают. Нужно понимать, что все стандарты LPWAN — XNB, NB-IoT, LoRa — имеют три качественные характеристики: радиус действия, скорость передачи данных и уровень энергопотребления. Нет такого протокола, который был бы лучше всех остальных по всем этим показателям. Каждый протокол имеет свои качественные характеристики и используется под свои задачи: в каких-то задачах важнее энергоэффективность устройств, в других — скорость передачи данных. Поэтому идею построения федеральной сети IoT под широкий круг задач на одном протоколе не считаю разумной. На мой взгляд, это создает риск формирования олигополии на рынке IoT».

Как отмечает глава Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников, протокол XNB — закрытый, «поэтому никто точно не знает, как он работает и какими техническими характеристиками обладает». «Согласно утверждениям компании — разработчика протокола, у него хорошая дальность передачи сигнала и невысокий уровень энергопотребления. Соответственно, его можно использовать в приборах учета или каких-то автономных устройствах, стоящих в полях и передающих какие-то параметры пару раз в сутки, но не чаще, иначе батарея сядет», — отмечает Колесников. По мнению собеседника РБК, ни один протокол LPWAN, в том числе и XNB, не подходит для того, чтобы строить универсальную платформу IoT, так как для выполнения множества задач в ней должны использоваться все протоколы. «Кроме того, открытыми протоколами могут пользоваться любые разработчики устройств IoT, в то время как компания — разработчик закрытого протокола может ограничивать его использование и сотрудничать лишь с несколькими производителями устройств», — добавил Колесников.

По данным Global Data, объем мирового рынка IoT по итогам 2018 года составил $130 млрд и увеличится до $318 млрд к 2023 году. Российский рынок IoT, по данным IDC, в 2018 году — $3,67 млрд c потенциалом роста до $7,61 млрд к 2023 году.

В ГЛОНАСС-ТМ и РТИТС не ответили на запросы РБК на момент публикации.

Автор: Мария Коломыченко
Теги: «Ростех», Игорь Ротенберг, «Платон», ГЛОНАСС
РБК
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