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Технологии и медиа ,  
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Эксперты предупредили о маскирующемся под Android-версию Clubhouse трояне

Вредоносная программа маскируется под несуществующее приложение Clubhouse для Android. Троян способен похитить данные для входа в более чем 450 приложений, включая WhatsApp, Facebook, Outlook и eBay
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Компания — производитель антивирусного программного обеспечения ESET заявила о появлении трояна, который маскируется под пока несуществующее приложение Clubhouse на Android.

Троян, получивший название BlackRock, может украсть данные для входа в не менее чем 458 онлайн-сервисов. Речь идет об известных финансовых и торговых приложениях, криптовалютных биржах, а также социальных сетях: Twitter, WhatsApp, Facebook, Amazon, Netflix, Outlook, eBay, Coinbase, Plus500, Cash App, BBVA, Lloyds Bank и др., предупреждают эксперты.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

«Сайт выглядит как настоящий. Это хорошо сделанная копия легитимного сайта Clubhouse. Однако, как только пользователь нажимает «Загрузить с Google Play», приложение автоматически загружается на устройство пользователя», — рассказал исследователь компании ESEТ Лукаш Стефанко. Он отметил, что легитимные сайты всегда перенаправляют пользователя в Google Play, а не предлагают загрузку приложения.

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Фото:Roman Moebius / imago-images / ТАСС

Clubhouse — соцсеть, общаться в которой можно в аудиочатах, — появилась в сентябре 2020 года. Пока она доступна только на iOS, приложение для Android еще разрабатывается.

Автор
Мария Бондаренко
Clubhouse троян кибербезопасность соцсети кибермошенничество
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