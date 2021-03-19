Эксперты предупредили о маскирующемся под Android-версию Clubhouse трояне

Вредоносная программа маскируется под несуществующее приложение Clubhouse для Android. Троян способен похитить данные для входа в более чем 450 приложений, включая WhatsApp, Facebook, Outlook и eBay

Фото: Global Look Press

Компания — производитель антивирусного программного обеспечения ESET заявила о появлении трояна, который маскируется под пока несуществующее приложение Clubhouse на Android.

Троян, получивший название BlackRock, может украсть данные для входа в не менее чем 458 онлайн-сервисов. Речь идет об известных финансовых и торговых приложениях, криптовалютных биржах, а также социальных сетях: Twitter, WhatsApp, Facebook, Amazon, Netflix, Outlook, eBay, Coinbase, Plus500, Cash App, BBVA, Lloyds Bank и др., предупреждают эксперты.

«Сайт выглядит как настоящий. Это хорошо сделанная копия легитимного сайта Clubhouse. Однако, как только пользователь нажимает «Загрузить с Google Play», приложение автоматически загружается на устройство пользователя», — рассказал исследователь компании ESEТ Лукаш Стефанко. Он отметил, что легитимные сайты всегда перенаправляют пользователя в Google Play, а не предлагают загрузку приложения.