В России начали блокировать сайт The Bell

Также Роскомнадзором заблокирован сайт украинской киберспортивной команды NaVi

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания The Bell (признано Минюстом иностранным агентом), следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов. На каком основании был ограничен доступ к сайту, не указано.

В марте прошлого года редакция The Bell объявила, что приняла решение полностью прекратить освещение военной операции на Украине, так как после принятия поправок об уголовной ответственности за «фейки» о российской армии «персональные риски для журналистов перешли на новый уровень». Руководство издания решило, что будет освещать последствия происходящего, прежде всего экономические.

В апреле Минюст внес в реестр иноагентов основательницу издания The Bell Елизавету Осетинскую и его главного редактора Ирину Малкову.

Также Роскомнадзором был заблокирован сайт украинской киберспортивной команды NaVi (Natus Vincere). В феврале прошлого года команда осудила российскую военную операцию на Украине.

В начале марта NaVi и киберспортивный холдинг ESforce (включает игровой клуб Virtus.pro, студию трансляций RuHub, киберспортивную площадку Yota Arena и др.) объявили о прекращении сотрудничества.

В мае из состава NaVi исключили российского игрока Кирилла Михайлова (BoombI4). «Причины решения связаны с высокими репутационными рисками для клуба и не являются результатом его игры», — объяснили в пресс-службе киберспортивной команды.