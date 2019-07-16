Mail.ru Group лишится контроля над киберспортивным бизнесом

Российская компания решила обменять свою контролирующую долю в киберспортивном холдинге Esforce на долю в европейском производителе компьютерных игр. Ее предполагаемую стоимость при заключении соглашения оценили в $56 млн

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Интернет-холдинг Mail.ru Group обменяет свою 51-процентную долю в киберспортивном холдинге Esforce на 16-процентную долю в европейском производителе гоночных компьютерных игр Modern Pick. Об этом говорится в сообщении российской компании, поступившем в РБК. Также об этом свидетельствуют данные на сайте Лондонской биржи.

На данный момент Mail.ru Group владеет 100% Esforce, после завершения сделки ему будет принадлежать 49% компании.

Подписание соответствующего соглашения, уточнили в пресс-службе, уже одобрил совет директоров Mail.ru Group. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие месяцы. Доля российской компании в киберспортивном бизнесе при заключении договора была оценена в $56 млн, в целом стоимость Esforce таким образом составила $110 млн. По итогам сделки этот холдинг будет исключен из финансовой отчетности Mail.ru Group, уточнили в пресс-службе.

Однако считать эту сделку продажей представитель Mail.ru Group отказался, пояснив, что она будет безденежной. $56 млн, по его словам, — это не наличные деньги, а предполагаемая в рамках соглашения оценка доли Mail.ru Group, которую он передаст Modern Pick.