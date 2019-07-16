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Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Gilead $82 (+20,66%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
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Mail.ru Group лишится контроля над киберспортивным бизнесом
Российская компания решила обменять свою контролирующую долю в киберспортивном холдинге Esforce на долю в европейском производителе компьютерных игр. Ее предполагаемую стоимость при заключении соглашения оценили в $56 млн
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Интернет-холдинг Mail.ru Group обменяет свою 51-процентную долю в киберспортивном холдинге Esforce на 16-процентную долю в европейском производителе гоночных компьютерных игр Modern Pick. Об этом говорится в сообщении российской компании, поступившем в РБК. Также об этом свидетельствуют данные на сайте Лондонской биржи.

На данный момент Mail.ru Group владеет 100% Esforce, после завершения сделки ему будет принадлежать 49% компании.

Подписание соответствующего соглашения, уточнили в пресс-службе, уже одобрил совет директоров Mail.ru Group. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие месяцы. Доля российской компании в киберспортивном бизнесе при заключении договора была оценена в $56 млн, в целом стоимость Esforce таким образом составила $110 млн. По итогам сделки этот холдинг будет исключен из финансовой отчетности Mail.ru Group, уточнили в пресс-службе.

Однако считать эту сделку продажей представитель Mail.ru Group отказался, пояснив, что она будет безденежной. $56 млн, по его словам, — это не наличные деньги, а предполагаемая в рамках соглашения оценка доли Mail.ru Group, которую он передаст Modern Pick.

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Прежде российскому интернет-холдингу уже принадлежало 3% этой европейской фирмы. Таким образом, к моменту завершения сделки у Mail.ru Group будет уже 19% Modern Pick (обменянные 16% и еще 3%, которые у него уже были). В общем после получения доли Esforce европейский производитель гоночных компьютерных игр будет стоить $350 млн, полагают в российской компании.

По итогам 2022 года доля Mail.ru Group в Modern Pick может поменяться, допустил представитель интернет-холдинга.

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Подобное партнерство, уверены в Mail.ru Group, позволит и российской, и европейской компаниям «выстроить диверсифицированный киберспортивный бизнес с присутствием в России, странах СНГ и в Европе». Также эта сделка, считают в интернет-холдинге, обеспечит ему «доступ к расширенному портфолио игр и опыту разработки AAA+ игр, а также киберспортивным командам, трансляциям, видеопродакшену, стримингу и обширному спектру партнерств с медиа и международными брендами».

Среди партнеров Modern Pick, согласно информации на ее сайте, — ZDF и Red Bull. Офисы этой компании расположены в Барселоне, Лондоне и Сингапуре. Сама фирма называет себя ведущим мировым производителем в сегменте ненасильственных игр. Особое внимание компания уделяет созданию гоночных игр.

Выручка Esforce в 2018 финансовом году, напомнили в Mail.ru Group, составила 2,7 млрд руб. С этой компанией после закрытия сделки российский интернет-холдинг будет работать на рыночных условиях.

Авторы: Анна Балашова, Евгения Маляренко
Теги: Mail.Ru Group, киберспорт
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