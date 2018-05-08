АФК снова платит

«Система» и «Ростех» согласовали условия создания СП

Спустя почти два года переговоров «Ростех» и АФК «Система» готовы закрыть сделку по созданию СП в области микроэлектроники. Однако это вряд ли улучшит финансовые показатели передаваемых в него активов, предупреждают эксперты

Работа компании «Микрон» (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

​Госкорпорация «Ростех» и АФК «Система» в конце мая — начале июня планируют закрыть сделку по созданию совместного предприятия в ​области микроэлектроники, в которое может войти около 20 предприятий. Об этом РБК рассказали источник, близкий к «Системе», и источник в «Ростехе». «Мы находимся на финальной стадии реализации сделки», — подтвердил РБК официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов. Детали сделки он комментировать отказался.

Оба источника РБК утверждают, что контроль в совместном предприятии получит АФК, при этом корпорации помимо своих активов придется внести в него еще 1,5 млрд руб. Информацию о том, что АФК будет вносить средства в капитал нового предприятия, подтвердил еще один собеседник, близкий к «Системе». Сумму он не назвал, но оговорился, что она будет вноситься несколькими траншами и это «не должно повлиять на финансовое положение корпорации».

По словам аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, «учитывая масштаб участников сделки, можно говорить о том, что создаваемая структура станет крупнейшей на рынке отечественной микроэлектроники». Однако оценить оборот будущей компании эксперты не взялись.

Суд да сделка

О том, что «Ростех» и АФК «Система» обсуждают слияние их активов в микроэлектронике и производстве электронного оборудования, впервые стало известно в ноябре 2016 года. На тот момент речь шла о слиянии Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) и «Росэлектроники» со стороны «Ростеха» с принадлежащими «Системе» концерном РТИ и «Микроном». Спустя полгода, в июне 2017 года, стороны официально заключили соглашение о намерении создать объединенную компанию. Но уже в декабре прошлого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью «Коммерсанту» сообщил, что сделка заморожена на фоне судебных разбирательств «Системы» и «Роснефти», которая требовала компенсировать ущерб, который нанесла АФК компании «Башнефть», когда являлась ее владельцем.

В конце декабря 2017 года АФК и «Роснефть» подписали мировое соглашение, а в феврале 2018-го основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков сообщил о возобновлении переговоров по формированию СП с «Ростехом». При этом список будущих активов СП с обеих сторон значительно расширился: со стороны «Ростеха» в него уже планировалось внести 15 предприятий, со стороны «Системы» — семь.

Сделку планировалось завершить в марте 2018 года, рассказывал ранее источник РБК, близкий к «Ростеху», но и этот срок был перенесен. Представитель госкорпорации объяснил РБК перенос сроков сделки «необходимостью согласования юридически обязывающей документации и завершения процедуры оценки активов сторон». По его словам, сейчас проходят корпоративные согласования, детали сделки представитель «Ростеха» также отказался комментировать.

Новое объединенное От «Ростеха» в объединенную структуру войдут такие активы, как Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» (АО «НИИМА «Прогресс»), Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ) «Электростандарт», Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро (НЗПП), Завод полупроводниковых приборов (ЗПП), ТД «Росэл», Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике (СКТБ РТ), Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов (НИИЭМП) и др. Со стороны «Системы» — «Микрон», НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ), Научно-исследовательский институт точного машиностроения (НИИТМ), Воронежский завод полупроводниковых приборов (ВЗПП), НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) и др. В марте этого года представитель Минпромторга заявил «Интерфаксу», что СП «Ростеха» и «Системы» может стать основным производителем микросхем для различных устройств «интернета вещей», цифровых, энергетических сетей, а также телекоммуникационных сетей пятого поколения (5G), устройств для них. «Главное преимущество такого объединения заключается в выстраивании единой цепочки от проектирования и производства микросхем до их использования в конечной продукции», — говорил представитель министерства.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС Цена контроля

Согласно первоначальной конфигурации сделки контроль над совместным предприятием должен был получить «Ростех». Но в середине 2017-го ​Сергей Чемезов заявил, что на контроль претендует АФК «Система». При этом он уточнил, что в случае, если стоимость активов, вносимых АФК в совместное предприятие, будет ниже стоимости предприятий «Ростеха», то «Системе» придется внести дополнительные средства. Глава госкорпорации допустил появление в сделке финансового партнера, чью долю впоследствии выкупит АФК.

Собеседник РБК, близкий к «Системе», сообщил, что вариант привлечения финансового партнера по-прежнему рассматривается — не исключено, что он появится после завершения сделки по объединению активов.

По словам аналитика ФК «Уралсиб» Константина Белова, для «Системы», «конечно, было бы лучше, если создание совместного предприятия происходило без дополнительных денежных вложений», хотя сама по себе сумма в 1,5 млрд руб. не является критической для корпорации, капитализация которой на данный момент составляет более 100 млрд руб. Тем более что после завершения разбирательства с «Роснефтью» у «Системы» не должно быть проблем с привлечением необходимого финансирования, отметил Белов. «Вопрос скорее в целесообразности подобных вложений. Стоит ли вкладываться в сегмент микроэлектроники, который является не очень прибыльным, непонятен рынку и не вызывает у инвесторов особого доверия», — задается вопросом аналитик «Уралсиба».

Сергей Либин также считает, что для «Системы» сумма в 1,5 млрд руб. посильна. При этом он указал, что АФК выгодно иметь партнера в лице госкорпорации на рынке, «который сейчас находится в тяжелом состоянии».​

В одну корзину

Эксперты полагают, что сделка не повлияет на финансовое положение объединяемых активов. «Можно предположить, что стратегическая задача состоит в том, чтобы вывести предприятия отрасли из-под «Ростеха» и привлечь в них стратегических инвесторов с необходимыми компетенциями. По сути это означает передать все сколько-нибудь стоящие отраслевые активы «Росэлектроники» в управление людей, успешно работающих на рынке микроэлектроники вне госкорпорации и рамок госзаказа», — говорит гендиректор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский. Он напомнил, что «Росэлектроника» — один из проблемных активов госкорпорации, который, «вероятно, сильно портит картину отчетности». «Сделка с «Системой» позволит [«Ростеху»] снять с себя ответственность и не фиксировать собственный провал в управлении этими активами», — рассуждает он.

Согласно годовому отчету «Ростеха» за 2016 год (последние доступные данные), консолидированная выручка «Росэлектроники» составила 56,2 млрд руб., что на 4% меньше показателя 2015 года, чистая прибыль снизилась на 51,4%, до 1,8 млрд руб.

Однако Покровский не уверен, что смена собственника существенно повлияет на показатели предприятия. «Главная проблема предприятий «Росэлектроники» в том, что они критически зависят от государственного заказа, финансирование которого будет сокращаться. Но у «Системы» нет компетенций, необходимых для выхода на конкурентные гражданские рынки, — категоричен эксперт. — Объем продаж не окупает вложенные в «Микрон» инвестиции».

В годовом отчете АФК «Система» за 2016 год (последний доступный отчет) указывалось, что в 2017 году инвестиционная программа РТИ, куда входит «Микрон», должна была составить 2,7 млрд руб. Эти средства должны были пойти на создание цеха по выпуску новых видов продукции космической тематики, проект технического перевооружения завода «Микрон» и другие цели. При этом выручка РТИ в 2017 году составляла 50,6 млрд руб., а чистый убыток — 2,6 млрд руб.

Покровский также указал, что, оставаясь в совместном владении, предприятия будут по-преж​нему обременены тяжелой иерархией управления и санкционными ограничениями: и предприятия «Ростеха», и «Микрон» находятся в санкционном списке США.